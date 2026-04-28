Celtic Interconnector, la future autoroute Ã©lectrique entre la France et lâ€™Irlande

Ã€ lâ€™approche de la fin des travaux de la station de conversion Ã La Martyre (FinistÃ¨re), NGE sâ€™apprÃªte Ã livrer une infrastructure clÃ© du Celtic Interconnector, premiÃ¨re interconnexion Ã©lectrique entre la France et lâ€™Irlande. Ce chantier, rÃ©alisÃ© aux cÃ´tÃ©s de Siemens Energy, illustre concrÃ¨tement le rÃ´le des acteurs du BTP et leur contribution aux objectifs europÃ©ens pour un avenir Ã©nergÃ©tique sobre en carbone. Pour une intÃ©gration optimisÃ©e des renouvelablesÂ !

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NGE accompagne Siemens Energy dans la rÃ©alisation de la premiÃ¨re interconnexion Ã©lectrique entre la France et lâ€™Irlande, un projet portÃ© par RTE et son homologue irlandais EirGrid. Celtic Interconnector renforcera la sÃ©curitÃ© dâ€™alimentation Ã©lectrique entre la France et lâ€™Irlande, en leur permettant dâ€™Ãªtre solidaires lâ€™un de lâ€™autre en cas dâ€™imprÃ©vus (incidents techniques, pics de consommationâ€¦). Il contribuera Ã sÃ©curiser les rÃ©seaux, Ã mieux intÃ©grer les Ã©nergies renouvelables et Ã accÃ©lÃ©rer la transition Ã©nergÃ©tique Ã lâ€™Ã©chelle europÃ©enne. Sa capacitÃ© dâ€™Ã©change est de 700 MW, soit lâ€™Ã©quivalent de 450 000 foyers

Une infrastructure stratÃ©gique au cÅ“ur des enjeux Ã©nergÃ©tiques europÃ©ens

Long de 575 km, dont 500 km en mer, Celtic Interconnector relie le poste Ã©lectrique de La Martyre (FinistÃ¨re) Ã celui de Knockraha, dans le comtÃ© de Cork (Irlande). Depuis juillet 2023, les Ã©quipes de NGE (terrassement, voiries, gÃ©nie civil, rÃ©seaux secs et humides, infrastructures numÃ©riques, amÃ©nagements paysagers) sont mobilisÃ©es pour rÃ©aliser la station de conversion Ã©lectrique dâ€™Ar Merzher Ã La Martyre (29800). Ce site permettra de convertir le courant continu du cÃ¢ble sous-marin en courant alternatif pour lâ€™injecter dans le rÃ©seau franÃ§ais. Mais elle peut Ã©galement faire lâ€™inverse : convertir du courant alternatif franÃ§ais en courant continu pour lâ€™envoyer vers lâ€™Irlande. AprÃ¨s deux ans et demi de travaux, les opÃ©rations principales sâ€™achÃ¨veront en mai 2026. Les derniÃ¨res interventions, notamment paysagÃ¨res, se poursuivront jusquâ€™en septembre 2026. La mise sous tension de la station est prÃ©vue Ã partir de juin 2026, pour une mise en service globale attendue en 2028.

Â«Â Chacun profite de l’Ã©nergie dÃ©carbonÃ©e des autresÂ Â»

Parmi les choix techniques retenus sur le projet, il convient de souligner la rÃ©alisation de la fosse de rÃ©cupÃ©ration des huiles en feu, en cas dâ€™incendie dâ€™un

transformateur. Dans une logique dâ€™optimisation, NGE GÃ©nie Civil a proposÃ© une variante de mode constructif consistant Ã rÃ©aliser cette fosse Ã partir de panneaux prÃ©fabriquÃ©s. Â Ce procÃ©dÃ© a rÃ©duit les emprises, accÃ©lÃ©rÃ© les interventions et simplifiÃ© lâ€™exÃ©cution, tout en renforÃ§ant la sÃ©curitÃ© des Ã©quipes. Â« C’est la premiÃ¨re liaison entre la RÃ©publique d’Irlande, qui est un membre de l’Union europÃ©enne et l’Europe continentale. Nous essayons de favoriser la circulation des flux Ã l’Ã©chelle europÃ©enne. Se soutenir entre pays europÃ©ens reste un acte de souverainetÃ©. Chacun profite de l’Ã©nergie dÃ©carbonÃ©e des autres Â» se rÃ©jouit RÃ©mi Courtial, directeur du projet Celtic Interconnector pour RTE.

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