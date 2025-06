SUNSELER, une nouvelle plateforme dâ€™investissement photovoltaÃ¯que va Ãªtre crÃ©Ã©e en SaÃ´ne-et-Loire

SunWave, producteur indépendant d’électricité solaire, annonce son entrée en négociation exclusive avec la SEM SELER, société d’économie mixte portée par le Syndicat Départemental d’Énergie de Saône-et-Loire (SYDESL), en vue de constituer une plateforme commune d’investissement photovoltaïque baptisée SUNSELER.

La future société commune, SUNSELER, a pour ambition de développer, financer, construire et exploiter des centrales photovoltaïques en toitures et en ombrières sur tout le territoire de la Saône-et-Loire, au service des entreprises et des collectivités locales. Objectif : développer 10 MWc dans les deux prochaines années, équivalant à la consommation moyenne de 2200 foyers. La signature officielle de cet accord aura lieu le 12 juin 2025 à l’occasion du salon des Energies organisé par le SYDESL au Parc des Expositions de Mâcon, à 14h15 en présence de Jean Sainson, président du SYDESL et de la SEM SELER et Maxime Varin, dirigeant de SunWave.

Accélérer la transition énergétique locale

Fruit de plusieurs mois d’échanges, ce partenariat associe l’ancrage territorial et institutionnel de la SEM SELER, émanation du SYDESL, à l’engagement de SunWave en tant que développeur, investisseur et exploitant de projets solaires décentralisés à fort impact local. En créant SUNSELER, les deux partenaires souhaitent proposer aux acteurs du territoire une électricité décarbonée, produite localement, via un dispositif d’autoconsommation collective. Ce modèle innovant permet à chacun de devenir acteur de la transition énergétique, tout en bénéficiant d’une énergie maîtrisée, résiliente et compétitive.

Financer, produire et partager une énergie solaire locale et compétitive

La vocation de SUNSELER est double : financer l’intégralité des investissements nécessaires aux projets photovoltaïques, et permettre aux entreprises et collectivités de bénéficier directement de cette électricité à un tarif stable et prévisible, décorrélé des fluctuations de marché. « Le potentiel solaire de la Saône-et-Loire est conséquent, en particulier avec l’obligation de solarisation des parkings. Avec SUNSELER, nous voulons offrir aux acteurs du territoire les moyens concrets d’en tirer parti, de manière durable, solidaire et compétitive » précisent Maxime Varin, CEO de SunWave et Jean Sainson, Président de la SEM SELER.