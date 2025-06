Lâ€™ÃŽle de PÃ¢ques mise sur le solaire franÃ§ais pour sa transition Ã©nergÃ©tique

Rapa Nui, l’un des territoires les plus isolés au monde, amorce un tournant décisif vers l’autonomie énergétique. Le 22 mai 2025, la municipalité de l’Île de Pâques a inauguré une centrale solaire innovante conçue par l’entreprise alsacienne ECOSUN Innovations, en présence de l’ambassadeur de France au Chili. Cette installation marque une étape symbolique et concrète vers la réduction de la dépendance locale au diesel, qui représentait jusqu’ici 99 % de l’approvisionnement électrique de l’île.

Soutenue par le dispositif français FASEP (Fonds d’études et d’aide au secteur privé), cette initiative s’élève à 900 000 euros. Elle vise à doter le lycée Aldea Educativa d’un système de production et de stockage d’énergie entièrement autonome, basé sur deux technologies clés d’ECOSUN : le Mobil-Grid®, un générateur solaire prêt à l’emploi, et la Solar Hybrid Box®, capable de gérer jusqu’à quatre sources d’énergie. Il est à noter que le générateur solaire est équipé des capteurs français Voltec Solar à faible impact carbone dans une optique de préservation de l’environnement.

L’enjeu est de taille. Jusqu’ici, le fioul était acheminé en bateau depuis le Chili continental, au prix de 15 jours de traversée, avec des coûts logistiques et environnementaux considérables. Grâce à cette installation, l’île pourrait atteindre jusqu’à 75 % d’énergies renouvelables. À terme, ce sont 675 000 litres de carburant économisés et plus de 1 800 tonnes de CO₂ évitées chaque année.

Le projet s’inscrit dans une logique de reproductibilité. ECOSUN a développé une solution standardisée, spécifiquement conçue pour les zones insulaires ou enclavées, avec un impact minimal sur les sols, en particulier sur ce territoire classé au patrimoine mondial de l’UNESCO. En plus d’offrir une alimentation électrique stable au lycée, l’installation ouvre la voie à des micro-réseaux durables et à la refonte de l’infrastructure d’eau potable, très défaillante sur l’île.

« Ce projet est un modèle de coopération entre innovation technologique et besoins locaux », a souligné Anne Marchal, cheffe du service économique à l’ambassade de France au Chili. Pour ECOSUN, il s’agit aussi de démontrer le potentiel d’un modèle exportable, conciliant performance énergétique, faible impact carbone et accessibilité.

Rapa Nui devient ainsi un laboratoire grandeur nature de la transition énergétique, incarnant la promesse d’un avenir énergétique durable pour les territoires isolés du globe.