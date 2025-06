DMEGC Solar grimpe Ã  la 5Ã¨me place mondiale dans le classement 2025 des fabricants de modules solaires

Le cabinet de recherche énergétique de référence, Wood Mackenzie, vient de publier son classement 2025 des principaux fabricants mondiaux de modules solaires. Grâce à des performances solides et constantes, DMEGC Solar se hisse à la 5e place mondiale, enregistrant ainsi une progression de trois rangs depuis janvier. Ce bond témoigne du rôle croissant de l’entreprise dans l’industrie photovoltaïque internationale.

Ce classement repose sur les données consolidées de 2024, couvrant 40 fabricants de modules photovoltaïques répartis dans 10 pays. Ensemble, ces acteurs représentent 62 % de la capacité de production mondiale et 89 % des expéditions totales. Les critères d’évaluation comprennent notamment le taux d’utilisation des capacités, le respect des normes ESG et RSE, la solidité financière, la certification tierce, la maturité technologique, l’expérience industrielle, la résilience de la chaîne d’approvisionnement, l’intégration verticale ainsi que les capacités en R&D.

DMEGC Solar s’est distinguée sur l’ensemble des 10 critères, obtenant un score global de 83 sur 100. L’entreprise occupe notamment la 1ère place mondiale en matière d’utilisation des capacités, atteignant un taux de 100 %, contre une moyenne de 69 % pour les 10 premiers du classement. Elle se positionne également 3ème en performance financière, illustrant une gestion opérationnelle particulièrement efficace et une santé économique solide.

Le classement de Wood Mackenzie est actualisé deux fois par an, en janvier et en juin. Déjà passée de la 9ème à la 8ème place en janvier 2025, DMEGC Solar franchit désormais une nouvelle étape significative vers le sommet, portée par ses avancées en matière de technologie, de capacité de production et d’expansion internationale.