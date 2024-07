Sunrock et PATRIZIA renforcent leur partenariat dans le domaine des EnR en Allemagne, la France en prochaine cible

Sunrock, spécialiste européen des toitures solaires de grande ampleur et PATRIZIA, important gestionnaire d’actifs immobilier, ont élargi leur partenariat solaire sur le marché allemand après la fructueuse mise en œuvre de projets majeurs aux Pays-Bas. Ils planifient déjà de futurs projets en France dans le cadre de leur partenariat en expansion.

Sunrock et PATRIZIA ont renforcé leur partenariat dans le domaine des énergies renouvelables sur le marché allemand en installant des systèmes photovoltaïques sur trois sites logistiques appartenant à PATRIZIA à Berlin et Hamm en Rhénanie-du-Nord-Westphalie. Les trois systèmes totalisent une capacité de 8,1 MWc, les futurs occupants pouvant acheter l’électricité produite localement par le biais d’un PPA (Power Purchase Agreement, accord d’achat d’électricité). Ces projets sont les premiers en Allemagne à être livrés dans le cadre du partenariat entre Sunrock et PATRIZIA. Ils viennent compléter un portefeuille allemand de solutions photovoltaïques que Sunrock développe pour l’entreprise depuis 2022 et qui a permis de sécuriser contractuellement un volume total de 26 MWc. ​

« Garantir une production d’énergie respectueuse du climat »

Au cours des quatre prochaines années, Sunrock équipera une grande partie du portefeuille logistique allemand de PATRIZIA avec des systèmes photovoltaïques. Sunrock et le gestionnaire d’investissement mondial ont déjà réalisé ensemble de nombreux projets aux Pays-Bas, y compris l’un des plus grands systèmes de toiture solaire en Europe, que Sunrock a connecté au réseau à Rotterdam l’année dernière. Le système photovoltaïque de 120 000 m² a une puissance de 25 MWc, ce qui permet de couvrir la consommation annuelle d’énergie d’environ 8 000 ménages. ​Les toitures solaires à grande échelle sont un élément important de la stratégie de développement durable de PATRIZIA et de son ambition de décarboner son portefeuille d’ici à 2040. En outre, ils constituent un investissement clé pour augmenter la valeur des actifs existants et nouveaux grâce à une combinaison intelligente d’infrastructures durables. Sunrock et PATRIZIA planifient déjà de futurs projets en Allemagne et en France dans le cadre de leur partenariat en expansion. Il s’agit notamment d’explorer la mise en œuvre de solutions énergétiques supplémentaires telles que des systèmes de stockage par batterie, des solutions d’e-mobilité et des systèmes de gestion des données. Hans Vermeeren, responsable de la gestion d’actifs pour la région DACH chez PATRIZIA, déclare : La combinaison intelligente de l’immobilier et du solaire peut jouer un rôle essentiel dans la transition vers une énergie propre, une énergie d’avenir. Équiper nos actifs de systèmes photovoltaïques à grande échelle constitue un élément clé de notre stratégie de développement durable et de notre ambition de décarboner notre portefeuille. Nous sommes heureux de renforcer notre partenariat avec Sunrock pour garantir une production d’énergie respectueuse du climat et une création de valeur à long terme pour nos parties prenantes en Allemagne.

Le marché français dans le viseur

Sunrock est présent en Allemagne depuis 2022 et a réalisé avec succès plusieurs projets l’année dernière. Par exemple, la société a mis en service un système photovoltaïque à Möckmühl, dans le Bade-Wurtemberg, d’une capacité totale de 3,2 MWc. Il fournit à l’entreprise de transport et de logistique DSV de l’électricité produite de manière durable. Sunrock prévoit d’étendre ses activités sur les marchés allemands et français, et d’autres projets et partenariats sont déjà en cours d’élaboration. Hugo Willink, directeur exécutif du développement chez Sunrock, commente : « La réalisation des trois premiers projets en coopération avec PATRIZIA en Allemagne est un bon signal. Grâce à nos solutions intégrées d’énergie solaire, nous contribuons à réduire les émissions des sites logistiques et aidons l’entreprise à atteindre ses objectifs RSE. Nous tenons à remercier PATRIZIA pour son excellente collaboration et attendons avec impatience de nombreux autres projets ».