La commune de Kingersheim accueille une centrale photovoltaïque sur un centre de déchets

Acteur majeur de la transition énergétique, TRYBA® ENERGY a inauguré une nouvelle centrale photovoltaïque au sol en partenariat avec la commune de Kingersheim sur le site d’Eselacker, située dans le Haut-Rhin. Cette zone d’enfouissement de déchets a nécessité deux ans de développement avec comme aboutissement la production de près de 6 300 MWh par an.

La Direction Générale de TRYBA ENERGY, composée de Nicolas Sur et Mathieu Foerderer, Laurent Riche, Maire de Kingersheim et Thierry Adloff, Chef de projet chez Eiffage Énergie Systèmes ont inauguré la centrale photovoltaïque de Eselacker au terme de deux ans de développement et 11 mois de travaux.

Les sols pollués constituent une véritable opportunité pour le photovoltaïque

L’équipement de production se situe sur le terrassement d’un site d’enfouissement de déchets de 5 hectares. Généralement inconstructibles, les sols pollués comme celui-ci constituent une véritable opportunité pour l’installation d’un générateur photovoltaïque d’autant que l’impact environnemental y est pratiquement inexistant. Ce projet est le fruit d’un partenariat entre TRYBA ENERGY et la commune de Kingersheim visant à valoriser ce foncier dégradé. “Nous nous sommes rapprochés de la commune de Kingersheim en 2018 pour étudier la faisabilité de cette installation et avons suivi les travaux de confinement pour accueillir le déploiement de la centrale. L’exploitation des sites d’enfouissement des déchets est particulièrement intéressante, car même si la technique d’ancrage des panneaux photovoltaïques est complexe et plus onéreuse, cette catégorie de terrain est clairement adaptée à la réalisation de centrales photovoltaïques d’un point de vue consommation de foncier. C’est une vraie stratégie d’entreprise, ce type de sol dégradé représentent plus d’un quart des projets que nous développons ”, explique Mathieu Foerderer, Directeur Général Délégué de TRYBA ENERGY.

« Nous avons su nous adapter aux contraintes géotechniques et environnementales du site »

Pilote de projet depuis l’identification du terrain d’implantation, TRYBA ENERGY assure la réalisation de chaque étape : étude de faisabilité, obtention des autorisations, ingénierie financière, construction, raccordement au réseau, exploitation énergétique et maintenance. En matière de construction, l’énergéticien s’est rapproché de Synapsun pour l’achat des panneaux photovoltaïques et Eiffage Énergie Systèmes, pour la construction « clé en main » de la centrale incluant notamment le génie civil, la fourniture et mise en œuvre des structures, le câblage, le raccordement électrique, le système de monitoring et la mise en service de l’installation. « TRYBA ENERGY nous a fait confiance pour la construction de cette centrale photovoltaïque. Eiffage Energie Systèmes avait donc à cœur de mener à bien ce projet grâce à la proximité de ses équipes de Mulhouse. Nous avons su nous adapter aux contraintes géotechniques et environnementales du site particulier d’Eselacker. Ce projet nous permet de confirmer notre position d’un des leaders pour l’installation de centrales photovoltaïques au sol. » précise Ludovic Bavière d’Eiffage Energie Systèmes.

“La centrale de Eselacker est un nouvel exemple de notre capacité à piloter des projets complexes dans leur globalité. Des études de faisabilité à l’exploitation de centrales solaires, TRYBA ENERGY accompagne ses clients sur toute la chaine de valeur du projet. Depuis quelques années, nous ouvrons notre expertise aux investisseurs externes. Nous sommes aux services des propriétaires fonciers, privés ou publiques afin de leur permettre de développer leurs propres capacités de production d’énergies renouvelables photovoltaïques. “ conclut Nicolas Sur.