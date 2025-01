Sunrock choisit Entech pour la construction de lâ€™une de ses premiÃ¨res centrales PV en France

Entech, société de technologie spécialisée dans le stockage et le pilotage intelligent des énergies renouvelables, et Sunrock, développeur exploitant européen de parcs solaires spécialisé dans le secteur logistique, annoncent la signature d’un contrat pour l’installation d’une centrale photovoltaïque de 3,8 MWc dans le Nord de la France. Acteur majeur à l’échelle européenne, Sunrock possède de fortes ambitions de développement en France. Le contrat signé positionne Entech comme l’un de ses partenaires de référence pour le marché français.

Fondé en 2012, Sunrock est devenu le plus grand développeur de toits solaires aux Pays-Bas et en Allemagne. Il se déploie maintenant rapidement à travers l’Europe. Après l’Allemagne et la Belgique, Sunrock a choisi d’accentuer son développement en France et a déjà signé des partenariats avec des clients promoteurs de renom comme AXA Investment Managers, Panattoni ou encore M&G. A ce jour, Sunrock a installé plus de 5 millions de mètres carrés de panneaux solaires sur les toits d’entrepôts et de bâtiments logistiques à travers l’Europe, et possède 65 MW de projets en cours de développement en France. « La France est pour nous un marché à fort potentiel sur lequel nous avons l’ambition de développer et d’installer 500 MWc de centrales en toiture et d’ombrières photovoltaïques à horizon 2030. Pour atteindre cet objectif, le choix d’Entech parmi nos partenaires de référence s’est imposé. Je me réjouis de cette première collaboration qui a vocation à s’inscrire dans le temps. »

Une centrale en vente totale de 3,8 MWc et une centrale en autoconsommation de 500 kWc

Le contrat signé entre Sunrock et Entech concerne la solarisation d’une toiture de 50 000 m² d’un bâtiment logistique situé à Lambres-Lez-Douai dans le département du Nord. Ce bâtiment sera équipé d’une centrale en vente totale de 3,8 MWc et d’une centrale en autoconsommation de 500 kWc. Dans le cadre de ce contrat de construction et de maintenance, Entech mettra au service de Sunrock son expertise en matière de raccordement haute tension et d’installations de centrales en toiture. Le début du chantier est prévu en mars 2025. Christopher Franquet, PDG et fondateur d’Entech ajoute : « En 10 ans, Sunrock est devenu un leader européen des solutions d’énergie propre pour l’immobilier logistique. Pour Entech, c’est un partenaire clé avec beaucoup de potentiel au regard du nombre de projets déjà réalisés en Hollande, en Allemagne et en Europe. Nous sommes prêts à les accompagner dans leur déploiement partout en France. »