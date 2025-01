Guillon-Terre-Plaine : EDF Renouvelables lance un financement participatif pour une centrale photovoltaÃ¯que

EDF Renouvelables annonce l’ouverture d’un financement participatif, via Lendosphere, dédié à la centrale photovoltaïque de la Montagne de Verre, dans l’Yonne. D’un montant de 100 000 euros, la collecte est réservée en priorité aux départements de l’Yonne et de la Côte-d’Or. Elle sera étendue à l’ensemble de la région Bourgogne-Franche-Comté à partir du 21 février. Implantée sur la commune de Guillon-Terre-Plaine, la centrale solaire de la Montagne de verre revalorise une ancienne carrière exploitée dans les années 1960. Initié à la suite d’un Appel à Manifestations d’Intérêt (AMI) lancé en 2019 par la commune, le chantier a débuté en octobre 2024 et la mise en service de la centrale photovoltaïque est prévue pour la fin de l’année 2025.

D’une puissance installée d’environ 17,5 MWc, elle sera composée d’environ 45 000 panneaux photovoltaïques et produira l’équivalent de la consommation électrique annuelle d’environ 8 000 habitants (chauffage inclus), soit plus que la population de la communauté de communes du Serein.Les enjeux environnementaux du site font l’objet d’une attention particulière. Plusieurs zones ont été évitées et un écartement de 5 mètres entre chaque rangée de panneaux a été respecté, permettant ainsi de conserver une bande ensoleillée sur les pelouses sèches durant toute l’année. EDF Renouvelables travaille avec le Conservatoire d’Espaces Naturels (CEN) de Bourgogne pour effectuer un suivi de ces pelouses sur plusieurs années après la construction de la centrale ;