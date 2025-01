6Ã¨me Ã©dition de la ConfÃ©rence Nationale EnR Entreprises le 6 fÃ©vrier prochain Ã  Bercy

La Conférence EnR Entreprises, organisée par l’Institut Orygeen, tiendra sa 6ème édition le 6 février 2025 au ministère de l’Économie et des Finances. Sous le haut patronage des ministères de l’Économie et de la Transition énergétique, et avec le soutien de l’ADEME, cet événement accessible en présentiel et en distanciel s’impose comme un rendez-vous incontournable pour les entreprises engagées dans la transition énergétique. Entre opportunités et challenges pour la compétitivité des entreprises !

Avec 44 % d’énergies renouvelables dans la consommation finale d’énergie en France en 2024, le défi est désormais d’accélérer cette dynamique en optimisant leur intégration dans les stratégies industrielles et économiques. Cette journée rassemblera entreprises, décideurs et experts pour partager des retours d’expérience concrets et aborder les enjeux clés : sobriété énergétique, compétitivité, et adaptation des modèles face aux limites environnementales.

Au programme, après l’ouverture officielle en présence de Sophie Mourlon, DGEC Ministères Ecologie Energie Territoires et de Jean-Paul Torris, Premier vice-président – Savencia, un keynote sera consacré à un panorama des EnR dans le monde. S’enchaîneront tout au long de la journée plusieurs tables ronde dédiées aux EnR et l’innovation, à la façon de concilier durabilité et compétitivité, au développement de la chaleur décarbonée, aux obstacles réglementaires, aux limites techniques, économiques et environnementales vers un basculement complet vers les énergies renouvelables, notamment en termes de disponibilité des ressources ou encore la RSE et les ENR pour augmenter sa capacité d’entraînement de son écosystème.

En fin de journée, le débat des présidents portera sur l’intégration des énergies renouvelables dans les stratégies d’entreprise, transformant ainsi leur impact. Les dirigeants aborderont l’adaptation de leurs modèles face aux enjeux climatiques, en soulignant les ENR comme levier de compétitivité et de durabilité. La discussion mettra en avant le rôle des entreprises pionnières pour mobiliser leur chaîne de valeur et fédérer leurs équipes autour des objectifs climatiques, avec des exemples inspirants de leadership et d’impact.

La conclusion de cette journée abordera les enjeux géopolitiques liés aux ressources essentielles pour les énergies renouvelables, telles que les métaux rares. La dépendance croissante de pays comme la Chine, la RDC, le Chili et le Kazakhstan pour ces ressources stratégiques soulève des défis importants pour la sécurité d’approvisionnement. Les entreprises doivent adapter leurs stratégies d’achats, de R&D et énergétiques pour sécuriser l’accès à ces métaux critiques, tout en tenant compte des normes européennes et des interdépendances sur les réseaux électriques mondiaux.

www.institut-orygeen.com