Sunrock assure le dÃ©veloppement de quatre projets photovoltaÃ¯ques sur ses plateformes logistiques franÃ§aises pour un client fidÃ¨le

Sunrock, spÃ©cialiste europÃ©en des solutions photovoltaÃ¯ques dÃ©diÃ©es Ã l’immobilier logistique et industriel, annonce le dÃ©ploiement de 4 projets solaires pour un client en France. AprÃ¨s le succÃ¨s de leur collaboration en Allemagne et aux Pays-Bas, les deux partenaires Ã©tendent dÃ©sormais leur expertise au marchÃ© franÃ§ais, en rÃ©ponse aux ambitions de dÃ©carbonation et aux obligations rÃ©glementaires toujours plus exigeantes. Un partenariat stratÃ©gique au service de la transitionÂ Ã©nergÃ©tiqueÂ !
La transformation des toitures en sources d’Ã©nergie renouvelable constitue une opportunitÃ© majeure pour les acteurs de l’immobilier industriel et logistique. Pour le client, ce partenariat portÃ© par Sunrock rÃ©pond Ã plusieurs enjeux stratÃ©giques :
- Contribuer Ã la rÃ©duction de l’empreinte carbone de ses actifs immobiliers
- Valoriser ses portefeuilles immobiliers en rÃ©pondant aux enjeux de transition Ã©nergÃ©tique et de dÃ©carbonation
- Offrir Ã ses locataires une Ã©nergie propre et locale, contribuant Ã rÃ©duire leurs coÃ»ts Ã©nergÃ©tiques et leur empreinte carbone
Une approche intÃ©grÃ©e et clÃ© en main
Sunrock pilote l’intÃ©gralitÃ© du cycle de vie de ces projets solaires : des Ã©tudes de faisabilitÃ© technique au financement, de la conception Ã la construction et Ã l’exploitation. Cette approche permet Ã son client de se concentrer sur son cÅ“ur de mÃ©tier tandis que Sunrock assure le respect des dÃ©lais et des normes techniques et rÃ©glementaires les plus exigeantes. Les quatre projets sont structurÃ©s en autoconsommation collective (ACC), permettant de valoriser directement l’Ã©lectricitÃ© produite en complÃ©ment d’une revente potentielle sur le marchÃ©. Cette configuration optimise la rentabilitÃ© du projet tout en maximisant l’impact environnemental local. Â« Nous sommes honorÃ©s de conduire cette expansion en France aux cÃ´tÃ©s de notre client. Ces quatre projets â€“ dont un de plus de 8 MWc en DrÃ´me, incarnent notre vision : transformer les toitures en moteurs de la transition Ã©nergÃ©tique locale. Nous maÃ®trisons l’ensemble de la chaÃ®ne de valeur : ingÃ©nierie, rÃ©glementation, financement, construction et exploitation. Notre objectif est simple : laisser notre client se concentrer sur son cÅ“ur de mÃ©tier, tandis que nous gÃ©rons l’intÃ©gralitÃ© des complexitÃ©s techniques et rÃ©glementairesÂ Â», assure Nicolas Mercier, Directeur gÃ©nÃ©ral de Sunrock France.
Quatre projets au calendrier diversifiÃ©
- Valence (DrÃ´me) – 8,3 MWcÂ : Avec 8,3 MWc, la centrale photovoltaÃ¯que construite parÂ CentroplanÂ FranceÂ et installÃ©e en toiture dâ€™un site logistique Ã Valence, figure parmi les plus grandes centrales photovoltaÃ¯ques sur bÃ¢timent actuellement en construction en France. Sa mise en service est prÃ©vue en octobre 2026. La centrale produira environ 11 000 MWh d’Ã©lectricitÃ© verte par an, soit l’Ã©quivalent de la consommation de plus de 2 500 foyers, et permettra d’Ã©viter l’Ã©mission de plus de 3 500 tonnes de COâ‚‚ chaque annÃ©e.
- Fos-sur-Mer (Bouches-du-RhÃ´ne) – 2,3 MWcÂ : Combinaison d’une ombriÃ¨re solaire (963 kWc) et d’une centrale en toiture en ACC (1,35 MWc). La toiture est laurÃ©ate d’un tarif de rachat de la CRE (Commission de RÃ©gulation de l’Ã‰nergie).
- Saint-Maurice (Ain)Â : Valorisation d’une installation existante (500 kWc) complÃ©tÃ©e par une extension solaire dÃ©veloppÃ©e par Sunrock (595 kWc supplÃ©mentaires). Travaux prÃ©vus sur 4 mois.
- Plessis-PatÃ© – 0,725 MWcÂ : DÃ©but des travaux fin juin 2026, livraison prÃ©vue en novembre 2026. Ce site accueille des locataires dotÃ©s de systÃ¨mes de refroidissement importants. La centrale photovoltaÃ¯que en autoconsommation collective leur permettra d’accÃ©der Ã une boucle d’Ã©nergie auto-produite, qui pourrait contribuer de maniÃ¨re significative Ã rÃ©duire leurs coÃ»ts Ã©nergÃ©tiques et leur offrir un avantage compÃ©titif.