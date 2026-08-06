Sunrock assure le dÃ©veloppement de quatre projets photovoltaÃ¯ques sur ses plateformes logistiques franÃ§aises pour un client fidÃ¨le

Sunrock, spÃ©cialiste europÃ©en des solutions photovoltaÃ¯ques dÃ©diÃ©es Ã l’immobilier logistique et industriel, annonce le dÃ©ploiement de 4 projets solaires pour un client en France. AprÃ¨s le succÃ¨s de leur collaboration en Allemagne et aux Pays-Bas, les deux partenaires Ã©tendent dÃ©sormais leur expertise au marchÃ© franÃ§ais, en rÃ©ponse aux ambitions de dÃ©carbonation et aux obligations rÃ©glementaires toujours plus exigeantes. Un partenariat stratÃ©gique au service de la transitionÂ Ã©nergÃ©tiqueÂ !

La transformation des toitures en sources d’Ã©nergie renouvelable constitue une opportunitÃ© majeure pour les acteurs de l’immobilier industriel et logistique. Pour le client, ce partenariat portÃ© par Sunrock rÃ©pond Ã plusieurs enjeux stratÃ©giques :

Contribuer Ã la rÃ©duction de l’empreinte carbone de ses actifs immobiliers

Valoriser ses portefeuilles immobiliers en rÃ©pondant aux enjeux de transition Ã©nergÃ©tique et de dÃ©carbonation

Offrir Ã ses locataires une Ã©nergie propre et locale, contribuant Ã rÃ©duire leurs coÃ»ts Ã©nergÃ©tiques et leur empreinte carbone

Une approche intÃ©grÃ©e et clÃ© en main

Sunrock pilote l’intÃ©gralitÃ© du cycle de vie de ces projets solaires : des Ã©tudes de faisabilitÃ© technique au financement, de la conception Ã la construction et Ã l’exploitation. Cette approche permet Ã son client de se concentrer sur son cÅ“ur de mÃ©tier tandis que Sunrock assure le respect des dÃ©lais et des normes techniques et rÃ©glementaires les plus exigeantes. Les quatre projets sont structurÃ©s en autoconsommation collective (ACC), permettant de valoriser directement l’Ã©lectricitÃ© produite en complÃ©ment d’une revente potentielle sur le marchÃ©. Cette configuration optimise la rentabilitÃ© du projet tout en maximisant l’impact environnemental local. Â« Nous sommes honorÃ©s de conduire cette expansion en France aux cÃ´tÃ©s de notre client. Ces quatre projets â€“ dont un de plus de 8 MWc en DrÃ´me, incarnent notre vision : transformer les toitures en moteurs de la transition Ã©nergÃ©tique locale. Nous maÃ®trisons l’ensemble de la chaÃ®ne de valeur : ingÃ©nierie, rÃ©glementation, financement, construction et exploitation. Notre objectif est simple : laisser notre client se concentrer sur son cÅ“ur de mÃ©tier, tandis que nous gÃ©rons l’intÃ©gralitÃ© des complexitÃ©s techniques et rÃ©glementairesÂ Â», assure Nicolas Mercier, Directeur gÃ©nÃ©ral de Sunrock France.

Quatre projets au calendrier diversifiÃ©