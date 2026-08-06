Le solaire a Ã©tÃ© la principale source de production dâ€™Ã©lectricitÃ© pour la premiÃ¨re fois au Portugal en juillet dernier

Selon des donnÃ©es publiÃ©es par Redes EnergÃ©ticas Nacionais (REN), et pour la premiÃ¨re fois au Portugal, la production dâ€™Ã©nergie solaire Ã©tait la technologie dominante dans lâ€™approvisionnement du systÃ¨me Ã©lectrique national au cours du mois de juillet 2026. Dans un mois oÃ¹ la production renouvelable a assurÃ© 53 % de la consommation, lâ€™Ã©nergie solaire en a Ã©tÃ© responsable de 19 %, suivie de lâ€™hydroÃ©lectricitÃ© avec 16 %, de lâ€™Ã©olien avec 13 % et de la biomasse avec 5 %. La production non renouvelable a fourni 13 % de la consommation, tandis que les 34 % restants correspondaient Ã lâ€™Ã©nergie importÃ©e. En production renouvelable, lâ€™indice de capacitÃ© solaire Ã©tait de 0,89, lâ€™hydroÃ©lectricitÃ© de 1,26 et lâ€™Ã©olien de 0,71.

Au cours des sept premiers mois de lâ€™annÃ©e, la production renouvelable reprÃ©sentait 68 % de la consommation, dÃ©composÃ©e en hydroÃ©lectricitÃ© avec 27 %, Ã©olienne avec 24 %, photovoltaÃ¯que avec 12 % et biomasse avec 5 %. La production de gaz naturel a fourni 14 % de la consommation, les 18 % restants Ã©tant fournis par lâ€™Ã©nergie importÃ©e. De janvier Ã juillet, lâ€™indice de capacitÃ© hydroÃ©lectrique Ã©tait de 1,19, celui de capacitÃ© Ã©olienne de 1,00 et celui de capacitÃ© solaire de 0,83.

En juillet, la consommation dâ€™Ã©lectricitÃ© a maintenu la tendance de croissance observÃ©e tout au long de lâ€™annÃ©e, enregistrant une augmentation annuelle de 3 % (1,8 %, aprÃ¨s correction des effets de la tempÃ©rature et du nombre de jours ouvrables). Au cours des sept premiers mois de lâ€™annÃ©e, la consommation accumulÃ©e a augmentÃ© de 3,5 % par rapport Ã la mÃªme pÃ©riode de lâ€™annÃ©e prÃ©cÃ©dente (3,1 %, aprÃ¨s correction des effets de la tempÃ©rature et des jours ouvrables).