IEA PVPS : Rapport national dâ€™enquÃªte sur les applications de lâ€™Ã©nergie photovoltaÃ¯que en France 2025

Le Programme PVPS de l’AIE vient de publier un nouveauÂ Rapport national d’enquÃªte sur les applications de l’Ã©nergie photovoltaÃ¯que en France 2025, prÃ©parÃ© dans le cadre de la TÃ¢che 1. Ce rapport annuel offre un aperÃ§u dÃ©taillÃ© des Ã©volutions du marchÃ©, des politiques et des tendances qui faÃ§onnent le secteur photovoltaÃ¯que franÃ§ais. En 2025, la France a Ã©tabli un nouveau record de dÃ©ploiement de photovoltaÃ¯que, installant environ 7,4 GW DC (6,1 GW AC) de nouvelle capacitÃ© photovoltaÃ¯que, dÃ©passant le prÃ©cÃ©dent record de 6 GW Ã©tabli en 2024.

Un record de 7,4 GW CC de nouvelle capacitÃ© photovoltaÃ¯que a donc Ã©tÃ© connectÃ© en 2025, portant la capacitÃ© installÃ©e cumulÃ©e Ã environ 37,6 GW DC (31,3 GW AC). Le solaire est Ã©galement devenu la plus grande source dâ€™Ã©lectricitÃ© renouvelable en France en capacitÃ© installÃ©e, gÃ©nÃ©rant 37 TWh et couvrant 7,3 % de la consommation nationale dâ€™Ã©lectricitÃ©. Les prix des modules se sont stabilisÃ©s Ã des niveaux historiquement bas, avec des prix moyens tombant Ã 0,07 â‚¬â€“0,14/Wp. Les prix des systÃ¨mes rÃ©sidentiels ont fortement baissÃ© pour atteindre environ 1,55 â‚¬/W, tandis que les prix des systÃ¨mes Ã lâ€™Ã©chelle des services publics sont tombÃ©s Ã environ 0,72 â‚¬/W, reflÃ©tant la poursuite des baisses de coÃ»ts malgrÃ© des contraintes temporaires dâ€™approvisionnement en dÃ©but dâ€™annÃ©e.

Les PPA des entreprises ont encore ralenti en 2025. Seuls 21 CPPA ont Ã©tÃ© annoncÃ©s, contre 33 en 2024, tandis que les accords spÃ©cifiques aux PV sont passÃ©s de 19 Ã sept contrats. La baisse des prix de gros de lâ€™Ã©lectricitÃ© et lâ€™augmentation de la cannibalisation solaire ont rÃ©duit lâ€™attrait des PPA solaires Ã long terme pour les acheteurs.

Les changements de politique ont remodelÃ© le marchÃ©. Le cadre de soutien rÃ©visÃ© du S21 a supprimÃ© lâ€™option dâ€™exportation complÃ¨te pour les systÃ¨mes rÃ©sidentiels de moins de 9 kW, rÃ©duit significativement les incitations Ã lâ€™autoconsommation et les tarifs Ã lâ€™exportation, et a remplacÃ© le tarif dâ€™achat en libre accÃ¨s pour les systÃ¨mes de 100 Ã 500 kW par un systÃ¨me dâ€™appel dâ€™offres compÃ©titif simplifiÃ©. AprÃ¨s un retard de trois ans, la France a publiÃ© son plan Ã©nergÃ©tique PPE 3 en fÃ©vrier 2026, fixant des objectifs photovoltaÃ¯ques de 48 GW CA dâ€™ici 2030 et 55â€“80 GW AC dâ€™ici 2035.

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