Sunâ€™r Power inaugure la centrale photovoltaÃ¯que de Cambrai-Niergnies Seranvillers-Forenville sur une ancienne base de lâ€™OTAN

Sun’R Power vient d’inaugurer la centrale photovoltaïque de Cambrai-Niergnies Seranvillers-Forenville située sur l’ancienne base OTAN de Cambrai. Cette centrale, dont la dernière tranche a été mise en service en mai dernier est un projet phare pour le développement de l’énergie solaire dans le Nord qui produit désormais l’équivalent de la consommation électrique de plus de 27 000 foyers.

La région des Hauts de France abrite aujourd’hui l’un des projets photovoltaïques les plus ambitieux du territoire national avec la réhabilitation de l’ancienne base OTAN de Cambrai. En service durant la Guerre froide, cet aérodrome était en effet l’objet depuis 2017 d’un chantier d’ampleur considérable comprenant notamment la dépollution pyrotechnique du site et la création d’une zone de compensation écologique visant à éviter l’émission de 623 tonnes de CO² par an. Cette réhabilitation accueille désormais sur ce site l’une des plus importantes centrales photovoltaïques de France.

63 Gwh/an injectés sur le réseau public d’électricité

Le projet est piloté par Sun’R Power en partenariat avec la Banque des Territoires, la Communauté d’Agglomération de Cambrai, la SEM Energies Hauts de France et le fonds CAP3RI. Sun’R Power est un acteur français indépendant du photovoltaïque développant des installations d’énergie solaire sur des friches ou bâtiments industriels, des sites dégradés ou encore des bâtiments agricoles avec pour ambition de ne jamais contribuer à l’artificialisation de terres cultivables. L’entreprise dispose par ailleurs d’une expertise reconnue sur la réalisation de centrales photovoltaïques dans des zones à moindre ensoleillement, comme dans le Nord. La centrale produit 63 Gwh/an qui sont injectés sur le réseau public d’électricité, soit l’équivalent de 27 000 foyers.

Un raccordement mixte solaire/éolien

Outre les enjeux liés à la dépollution du site, Sun’R Power a également dû faire face à la pénurie de postes de raccordement au réseau RTE. L’entreprise a donc signé en octobre dernier un partenariat avec le parc éolien voisin, développé par Boralex, pour créer un raccordement mixte solaire/éolien. Ce type de raccordement mixte, qui suppose de pouvoir réguler de manière synchrone les puissances actives et réactives des générateurs éoliens et solaires, est une première en France et constitue une innovation permettant une meilleure prise en compte de l’intermittence propre à ces 2 énergies renouvelables.

Combiner photovoltaïque et réhabilitation de terres déclassées

L’énergie produite par la centrale sera par ailleurs revalorisée localement via les services de traçabilité proposés par le fournisseur d’énergie Volterres. Les entreprises et collectivités locales clientes de Volterres pourront ainsi choisir de privilégier la centrale de Cambrai dans leurs approvisionnements en électricité. « L’aboutissement de ce projet d’ampleur est une immense fierté pour Sun’R Power et pour toute l’agglomération. Depuis 2013, nous œuvrons pour en faire un exemple de ce que la filière photovoltaïque française est capable de réaliser. », explique Antoine Nogier, président et fondateur du Groupe Sun’R. « Ce projet prouve que l’on peut combiner photovoltaïque et réhabilitation de terres déclassées sans artificialiser les sols. »