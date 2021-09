Intersolar Munich : du nouveau chez Delta !

Delta présentera ses nouveaux onduleurs solaires photovoltaïques à Intersolar 2021 qui aura lieu à Munich du 6 au 8 octobre. Le point fort du stand Delta sera le nouvel onduleur M250HV spécialement conçu pour les centrales photovoltaïques au sol, mais aussi la nouvelle gamme d’onduleur triphasés FLEX avec quatre nouveaux onduleurs : M15A, M20A, M30A, M50A destinés aux projets tant résidentiels que commerciaux.

Parmi les nouveautés du salon Intersolar Munich, le nouvel onduleur de chaîne Delta de 250 kW ne pourra qu’attirer l’attention. Il offre des tensions d’entrée de 550 à 1 500 VDC, et il est spécialement conçu pour les grandes centrales photovoltaïques au sol de plus d’un mégawatt grâce à ses 12 régulateurs MPP sur lesquels peuvent être connectées jusqu’à 30 chaînes DC.

M250HV, le choix idéal pour les très grandes centrales photovoltaïques au sol

« Le développement de notre onduleur M250HV est le fruit de notre grande expérience dans le domaine des onduleurs dédiés aux systèmes photovoltaïques à grande échelle », déclare Andreas Hoischen, Directeur principal de la division Onduleurs photovoltaïques chez Delta Electronics EMEA. « Il en résulte un onduleur compact, facile à installer et nécessitant un entretien réduit qui fonctionne de manière fiable, même dans les conditions les plus difficiles. » Des fonctionnalités supplémentaires telles que la technologie anti-PID et l’électroluminescence Pro (permettant de détecter les problèmes potentiels liés aux modules PV) aident les professionnels de l’ingénierie, de l’approvisionnement et de la construction (EPC) à maintenir leurs systèmes PV au niveau de fonctionnement le plus élevé. Le M250HV est donc un onduleur pensé CAPEX et OPEX.

Une gamme complète d’onduleurs triphasés Flex pour de nombreuses applications

Par ailleurs, la série Flex s’enrichit de quatre nouveaux onduleurs triphasés : M15A, M20A, M30A et M50A. Ces nouveaux onduleurs, extensions de la série Flex héritée du M70A FLEX, garantiront à leurs possesseurs fiabilité et performance. On notera pour le M50A FLEX la présence de 6 régulateurs MPP permettant le raccordement de 12 chaînes DC, de parasurtenseurs (Type 2 en série, type 1+2 en option) mais aussi la possibilité d’un montage au sol comme au mur. Les onduleurs M15A, M20A, M30A, conçus pour une installation rapide, disposent d’une connectivité Wi-Fi facilitant l’intégration dans un réseau WLAN et de 2 à 3 MPP en fonction des modèles afin de garantir une plus grande flexibilité de dimensionnement. Ces caractéristiques en font le choix idéal pour les centrales photovoltaïques résidentielles et commerciales de taille intermédiare.

Découvrir les solutions Delta au stand 120, Hall B5 !

Pour découvrir la gamme complète de solutions solaires de Delta, il faudra se rendre sur le stand 120, Hall B5, à Messe München, en Allemagne, du 6 au 8 octobre.