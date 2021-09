Inauguration de la centrale solaire de Toulouse-Oncopole : un investissement majeur dans les EnR sur un site symbolique !

Au lendemain du 20ème anniversaire des évènements tragiques survenus sur les terrains de l’ancienne usine « AZF », la centrale solaire de l’Oncopole qui symbolise le renouveau du site a été inaugurée par Jean-Luc Moudenc, Maire de Toulouse, Président de Toulouse Métropole, et tout un aréopage de personnalités. Cette centrale conçue et construite par les équipes d’Urbasolar, inscrit le territoire dans une transition énergétique plus respectueuse de l’environnement.

En service depuis une année, la centrale de 15 MWc, implantée sur 25 ha produit annuellement l’équivalent de la consommation de 4.000 foyers.

Projet particulièrement emblématique, la centrale qui est à ce jour la plus grande centrale de France en fonctionnement en milieu urbain, se distingue tout d’abord par son esthétique. Conçue en Land Art et validée par les Architectes et Bâtiments de France elle intègre une pixellisation de l’image vue du ciel grâce à des panneaux colorés intercalés entre les modules photovoltaïques. Ce graphisme permet une modification de l’image en fonction de l’angle de vision, depuis l’aéroport de Blagnac ou Téléo le futur téléphérique au-dessus de la Garonne.

Le témoignage d’un réel engagement environnemental

Implantée sur des terrains fortement pollués, la centrale solaire de l’Oncopole témoigne de l’engagement de Toulouse Métropole en faveur des énergies renouvelables et fait figure de projet environnemental exemplaire. Pour Jean-Luc Moudenc, « Dans ce lieu hautement symbolique pour tous les Toulousains, la ville montre sa capacité à conjuguer devoir de mémoire et investissement dans l’avenir sur le site de l’ancienne usine AZF. Cette centrale solaire de l’Oncopole produira l’équivalent de la consommation électrique de plus de 4.000 foyers toulousains, et constitue un investissement majeur dans les énergies renouvelables au service du mieux vivre à Toulouse. » « Par ailleurs, la nature du terrain, modifiée par la catastrophe, a nécessité la mise en œuvre d’un design et des procédés d’installation innovants, afin de respecter le site et d’en faire un projet remarquable sur le plan environnemental » ajoute Gilles Amendola, Vice-Président d’Urbasolar.

Un partenariat public-privé réussi



Autre particularité de la centrale, l’investissement de 12.4 millions d’euros a été porté majoritairement par les collectivités locales, à savoir Toulouse Métropole, la Régie d’électricité de Toulouse, l’Agence Régionale Energie Air Climat de la Région Occitanie associées au groupe Urbasolar. Les citoyens ont aussi pu participer au financement de la centrale au travers de la SCIC Citoyen’R qui a pris part au capital de la société de projet. Cette collaboration fait de cette centrale solaire un véritable projet de territoire qui réunit les acteurs qui le composent, que sont les collectivités locales, les instances publiques et les acteurs de la société civile, entreprises privées et citoyens. Elle témoigne aussi de l’opportunité de s’unir afin de réussir la nécessaire transition énergétique que nous devons opérer.

Solar energy for a green planet !

Conçue, construite et exploitée par Urbasolar, la centrale solaire de l’Oncopole concentre tout le savoir-faire du groupe qu’il soit de nature technique, environnemental, artistique ou encore financier. L’entreprise qui connaît une forte croissance depuis sa création en remportant notamment de nombreux succès aux appels d’offre gouvernementaux, œuvre chaque jour pour le déploiement massif d’une énergie décarbonée. Tourné vers l’Europe et engagé dans les défis technologiques de demain, Urbasolar est engagé dans un plan décennal le conduisant à détenir 12 GW à horizon 2030, l’inscrivant solidement parmi les leaders européens du secteur.

Encadré

Chiffres Clés - Centrale Toulouse-Oncopole :

25 ha

Puissance 15 MWc

19 500 MWh produits chaque année

12,4 million d’€ investis

Mise en service : Octobre 2020