Les moments forts de VOLTANEO au salon BEPOSITIVE

Dans un secteur en pleine transformation et marqué par de nombreuses interrogations, les besoins d’échanger et de partager n’ont jamais été aussi importants. C’est dans ce contexte que VOLTANEO, distributeur français en solutions photovoltaïques et drones, a participé au salon BEPOSITIVE à Lyon les 25, 26 et 27 mars. Autour de quatre moments forts!

Des nouveautés produits des partenaires

Les visiteurs ont pu découvrir en avant-première les dernières solutions des partenaires HUAWEI, DMEGC, JORISIDE, SUNGROW, APSYSTEMS, SUNPOWER et bien d’autres. Le stand de Voltaneo, habillé aux couleurs des partenaires et mettant en lumière les nouveautés 2025, s’est imposé comme un espace d’échange et de découverte, favorisant des rencontres enrichissantes autour des technologies de demain.

Des démonstrations exclusives de drones

En collaboration avec DJI ENTERPRISE et

INNOV8, Voltaneo a organisé des démonstrations en direct tout au long des trois jours

du salon, avec deux sessions par jour. Ces présentations ont mis en avant les atouts

des drones dans le domaine du photovoltaïque : visites techniques, prises de côtes,

modélisation et inspections thermiques. Chaque session a réuni un public d’une

quinzaine de personnes, soulignant l’engouement croissant pour ces technologies.

Des échanges enrichissants

Les cocktails déjeunatoires, organisés en partenariat avec les marques HUAWEI, JORISIDE et JASOLAR, ont offert des moments privilégiés pour

dialoguer et échanger directement avec les experts du secteur. Ces échanges

renforcent la volonté de Voltaneo d’accompagner ses clients avec expertise et

proximité.

Une équipe d’experts passionnés et réactive

Voltaneo reste entièrement engagé aux côtés de ses clients, alliant réactivité et professionnalisme, de l’identification des solutions techniques les plus adaptées jusqu’à la livraison des produits sur chantier, tout en assurant le respect des délais et une qualité optimale.