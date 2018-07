SUNPARTNER Technologies obtient un PEP EcopassportÂ® pour son parement PV WysipsÂ® Cameleon

L’inventeur du vitrage photovoltaïque SUNPARTNER Technologies vient d’obtenir un PEP (Profil Environnemental Produit) pour son parement photovoltaïque Wysips® Cameleon qui transforme l’enveloppe du bâtiment en façade active et esthétique. Cette déclaration environnementale délivrée par PEP Ecopassport®, programme international de référence de déclaration des impacts environnementaux des produits électriques, électroniques et de génie climatique, s’inscrit dans la stratégie RSE initiée par l’entreprise.

Déclaration environnementale

Ce PEP renseigne de manière fiable la contribution de Wysips® Cameleon aux impacts sur l’environnement, notamment par la mise à disposition de données environnementales quantifiées et multicritères, issues d’une analyse de cycle de vie. Cette déclaration environnementale, établie volontairement par SUNPARTNER Technologies et validée par des organismes de contrôle indépendants, permet aux acteurs du bâtiment de disposer de toutes les informations relatives à la fabrication, aux performances, à l’évolution du parement photovoltaïques Wysips® Cameleon dans le temps ainsi qu’à son mode de recyclage, dans un document unique et officiel, disponible en ligne sur la plateforme PEP Ecopassport® ainsi que sur la base de données INIES.

Avec ce PEP Ecopassport®, SUNPARTNER Technologies anticipe les obligations réglementaires en répondant notamment aux besoins du référentiel d’expérimentation E+C-. Ce précieux sésame prouve la performance environnementale du produit et donne les moyens aux acteurs du bâtiment (architectes, bureaux d’étude, maîtres d’œuvres, maître d’ouvrages, menuisiers, façadiers,) de faire des choix éclairés sur les équipements à utiliser. En effet, avec des objectifs de 70% de valorisation des déchets BTP d’ici 2020, les acteurs du bâtiment ont pris conscience de la nécessité d’opter pour des produits aux faibles impacts environnementaux, favorisant l’économie circulaire.

Les règlementations en vigueur et à venir favorisent plus que jamais la construction de bâtiments à énergie positive (BEPOS). Cela induit qu’il faille simultanément réduire au maximum ses besoins d’énergie et produire de l’énergie sur site. L’énergie solaire photovoltaïque apparait alors particulièrement adaptée aux enjeux majeurs posés par les villes de demain. SUNPARTNER Technologies a d’ores et déjà engagé les travaux nécessaires pour faire certifier ses produits verriers photovoltaïques transparents ou semi transparents Wysips® Glass.

Wysips® Cameleon donne vie aux façades

Les parements photovoltaïques esthétiques Wysips® Cameleon habillent et transforment l’enveloppe du bâtiment en façade active et esthétique. Selon le design et les choix de couleur, la performance atteint 70 à 120 Wc/m² en fonction du design. L’énergie ainsi produite par la façade peut être utilisée en autoconsommation partielle ou totale. Cette solution contribue par ailleurs à atteindre les futurs objectifs de performance énergétique et permet d’obtenir des niveaux de certifications durables élevés (E+C-, BREEAM, LEEDS, HQE, etc).

Le parement photovoltaïque Wysips® Cameleon est disponible en plusieurs formats, allant jusqu’à 792 mm x 1 192 mm (format min. 300 x 300 mm). Il peut ainsi être combiné à l’infini pour répondre à tous les projets architecturaux quels que soient leurs dimensions. Il est compatible avec des systèmes de fixation classiques, par exemple sur rail aluminium avec cale thermique et clip acier, similaire au parement en verre ou en pierre afin de simplifier la pose et la dépose. Chaque module étant installé individuellement afin de pouvoir être remplacé aisément. Cette année, le nuancier s’étoffe pour continuer à offrir, en plus des créations sur-mesure, une large palette de textures, matières et couleurs. 18 designs sont désormais disponibles dans l’offre standard (12 coloris unis et 6 motifs).

Plus d’infos…