Le groupe Bacacier entre au capital de Dome Solar

Le groupe Bacacier (spécialiste de l’habillage métallique du bâtiment) prend une participation au capital de la SAS Dome Solar (leader dans la fabrication de systèmes de fixation pour panneaux photovoltaïques) afin de l’accompagner dans son développement. Le rapprochement du groupe Bacacier (CA : 175 M€), basé à Cébazat (63) et qui compte à ce jour plus de 450 collaborateurs, et de Dome Solar (CA : 5,5 M€) qui a livré 120 MWc de systèmes de fixation va permettre de réussir plusieurs objectifs, dont celui de répondre au besoin croissant de synergie dans le métier de l’enveloppe du bâtiment.

La cible : les ombrières de parking et les centrales photovoltaïques aux sols

En effet, l’intégration de panneaux photovoltaïques s’impose de plus en plus dans les projets immobiliers. La loi de programmation sur la Biodiversité, la démarche « Place Au Soleil », la programmation pluriannuelle pour l’énergie (PPE) et l’arrivée des nouvelles réglementations thermiques (RT) vont accélérer le marché du photovoltaïque. Un autre objectif sera de permettre au groupe Bacacier et à Dome Solar de lancer une offre pour les ombrières de parking et les centrales photovoltaïques aux sols.

« Préparer la prochaine décennie »

« L’arrivée du Groupe Bacacier est une excellente nouvelle pour notre société et pour nos clients. Nous sommes reconnus pour la qualité de nos produits et de notre service mais nous avions besoin de nous industrialiser afin de répondre aux exigences de notre marché. Nous allons fêter les 10 ans de la création de la société cette année et nous sommes en train de préparer la prochaine décennie. De plus, nous nous retrouvons sur de nombreuses valeurs, tel que le respect de nos engagements et de nos partenaires. » confie Jean-Philippe LERAY – Président de la SAS Dome Solar. Jean-Christophe Vigouroux – Président du Groupe Bacacier poursuit : « Notre groupe est fier d’accompagner DOME SOLAR dans ses nombreux projets de développement. Nous sommes persuadés que le rapprochement va confirmer nos deux entreprises comme un acteur clé pour la filière photovoltaïque française et européenne en pleine évolution. »

