SUNPAD de GreenOneTech : un chauffe-eau solaire rÃ©volutionnaire qui Ã©moustille le monde du solaire !

Il y a du nouveau sous le soleil chez GREENoneTEC ! Début mars, la société autrichienne a lancé officiellement son dernier bébé, le SUNPAD, au salon ISH de Francfort. Il s’agit d’un capteur autostockeur qui est révolutionnaire dans sa conception ! SUNPAD qui a véritablement fait le buzz, est un système solaire autostockeur unique et complètement nouveau. En intégrant le réservoir caloporteur dans l’isolant, qui comprend en même temps tous les supports composants, GreenOneTech a créé le système solaire le plus compact disponible sur le marché. En raison du petit nombre de composants, le système ne nécessite pratiquement aucun entretien. Le cœur du système est le réservoir de stockage de chaleur. Il contient 150 litres de fluide caloporteur dont la température peut atteindre 85°C. Le réservoir de chaleur est usiné avec les dernières technologies de soudage au laser. Ce réservoir accueille également l’échangeur de chaleur dimensionné avec précision (19 m de long). Connecté au réseau de la maison, le réservoir est inondé avec l’eau des robinets. Quand l’eau traverse le réservoir avec l’échangeur, sa température augmente considérablement. Avec la vanne de mélange en aval, l’eau sera mélangée jusqu’à la valeur de température désirée. En fonction de la température souhaitée, jusqu’à 300 litres d’eau pourront être disponibles avec des températures allant jusqu’à 40 degrés Celsius. Pour maintenir la température dans le réservoir, il est recouvert d’isolant jusqu’à 50 mm d’épaisseur en polypropylène extrudé de haute qualité (EPP) et résistante aux UV.

Durabilité et économie de Co²

Le pionnier de l’énergie solaire Robert Kanduth, qui a fondé GreenOneTech a fixé un objectif clair pour le SUNPAD : « Notre idée de base était de permettre l’accès à l’eau chaude pour chaque être humain. Et le faire dans le monde entier et gratuitement! Nous voulons également réaliser une réduction massive de Co² pour le traitement de l’eau chaude en réduisant l’utilisation de mazout, de gaz, d’électricité et de nucléaire ». Design révolutionnaire SUNPAD convainc par une forme de construction optimisée. Le système tout-en-un est compact et poids-léger. Il est disponible sur le marché dans les versions SUNPAD et SUNPAD E. Grâce à la simplicité du produit, le montage sur des toits parallèles et plats est possible sans difficulté. Les zones cibles sont les régions climatiques plus chaudes, des tropiques et subtropicales au sud et au nord de l’Amérique, Afrique, Asie, Europe du Sud, Arabie, Australie et d’innombrables îles. « En raison de l’enthousiasme suscité par SUNPAD, les habitudes énergétiques des personnes devraient être influencées à long terme. La contribution de chaque humain utilisant SUNPAD correspond à une réduction de plus d’une tonne de Co². Cela équivaut à 100 arbres plantés! » explique Patrick Vallant, responsable des ventes et du marketing chez SUNPAD. En fonction de l’emplacement et du rayonnement solaire, l’utilisation de SUNPAD peut réduire les besoins énergie pour le traitement de l’eau chaude jusqu’à 80%.

