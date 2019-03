Les propositions de nÃ©gawatt pour faire briller le photovoltaÃ¯que

Dans une note d’analyse intitulée « Transition énergétique : une « petite loi » qui ne demande qu’à grandir ! », l’association négawatt estime qu’en matière de solaire photovoltaïque les territoires et les citoyens ne sortent toujours pas de l’ombre en France.

Négawatt souligne : « Malgré une participation assidue de l’ensemble des acteurs de la filière (industrie, artisans, agriculteurs, collectivités locales, citoyens,) et la production de plus de 30 propositions d’évolution du dispositif de soutien, le groupe de travail mis en place en 2018 par Sébastien Lecornu n’a pas débouché sur des mesures concrètes et pertinentes pour la filière. La campagne de communication Place au soleil et le projet Villes et départements solaires adressée aux collectivités locales, sans clause financière, ne peuvent évidemment pas suffire. Pendant ce temps, les collectivités locales obligées de définir leur propre stratégie énergétique à travers un Plan Climat Air Énergie Territorial, les petites et moyennes entreprises et les agriculteurs qui disposent de grandes toitures et voient dans le photovoltaïque une source complémentaire de revenus, et les citoyens qui sont prêts à investir pour participer concrètement et activement à la transition énergétique butent sur un dispositif qui n’est pas fait pour eux, surtout s’ils habitent au-dessus d’une ligne Valence-Bordeaux ».

Sur ces points, négawatt propose des mesures de bon sens comme « l’alignement du seuil des appels d’offres sur les 500 kW des autres filières ou la modulation territoriale des tarifs d’achat en fonction de l’ensoleillement permettraient au photovoltaïque de jouer pleinement le rôle moteur qui lui revient dans la décentralisation et la démocratisation de la transition énergétique ».

