EDF Renouvelables renforce sa prÃ©sence dans le solaire rÃ©parti en Chine avec son partenaire Asia Clean Capital

EDF Renouvelables en Chine acquiert une participation majoritaire dans un portefeuille d’actifs de 77 MWc d’installations photovoltaïques en toiture, auprès d’Asia Clean Capital (ACC), l’un des principaux acteurs de ce segment en Chine pour une clientèle d’entreprises et d’industries locales et multinationales. Depuis un an, ACC est partenaire d’EDF Renouvelables pour la construction et l’exploitation d’un portefeuille commun de projets d’énergie solaire répartie en toiture, exclusivement destinés aux entreprises.

Mises en service entre 2017 et 2018, les 17 installations solaires en toiture représentent une puissance cumulée de 77,1 MWc. Ces projets, qui bénéficient tous d’un contrat de vente d’électricité (PPA), ont été installés au plus près des entreprises et des usines désireuses de produire et de consommer leur propre électricité d’origine renouvelable, parmi lesquelles Danone, Coca-Cola, Nestlé, mais aussi des groupes industriels chinois tels que Wahaha ou Wuhan Iron & Steel.

100 MWc bruts de capacité solaire en toiture

Ce portefeuille d’installations photovoltaïques en toiture a été acquis en majorité par EDF Renouvelables à travers une société commune avec le Groupe ACC, qui a développé et construit les projets et qui conserve une participation minoritaire. Avec cette acquisition, EDF Renouvelables dispose désormais de plus de 413 MW bruts d’énergie propre (éolienne et solaire) en construction ou en exploitation en Chine, dont près de 100 MWc bruts de capacité solaire en toiture exploitée en partenariat avec ACC.

Cette opération s’inscrit dans la stratégie Cap 2030 du Groupe EDF, qui vise à doubler ses capacités renouvelables entre 2015 et 2030, en France comme à l’international, pour les porter à 50 GW nets. Le Groupe EDF travaille en Chine depuis plus de 30 ans sur plusieurs segments du marché énergétique dont les énergies renouvelables, l’énergie nucléaire et les services énergétiques.

