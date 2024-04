Sunova Solar devient Thornova Solar

Pour standardiser son image de marque à l’échelle mondiale, Sunova Solar a décidé de s’unir à sa marque sœur Thornova Solar déjà utilisée par l’entreprise en Amérique du Nord et au Mexique. Thornova, basé sur le héros du panthéon nordique Thor, représente parfaitement les valeurs de l’entreprise et est donc un homonyme apprécié. Coup de marteau sur la marque Sunova Solar !

En tant qu’entreprise en constante croissance, innovante et en expansion, Sunova Solar normalise son image de marque à l’échelle mondiale, reflétant ses valeurs fondamentales. Thor, l’une des grandes légendes du panthéon nordique, était considéré comme le protecteur de l’humanité et de la planète Terre, le maître de la météo et de l’énergie électrique. Dans cet esprit, la marque Sunova Solar poursuivra son avenir sous le nom de Thornova Solar. Les derniers panneaux photovoltaïques de haute densité du groupe garantissent une production d’électricité exceptionnelle et ils sont utilisés dans des applications allant des systèmes solaires flottants aux basses terres et aux altitudes alpines. Des études récentes à travers le monde ont montré que les grands parcs solaires non seulement convertissent la lumière du soleil en électricité, mais pourraient également favoriser la formation de nuages et donc de pluie dans les régions désertiques – un attribut clair de Thor pour la protection de la planète, qui se reflète également dans la vision ambitieuse de Thornova de devenir l’un des principaux fournisseurs mondiaux d’énergie verte dans le secteur photovoltaïque.

La transition complète vers la marque Thornova Solar sera définitive et fluide

De plus, les traits principaux de la personnalité de Thor, comme admettre positivement ses erreurs, relever les défis de front, considérer le changement comme une opportunité de croissance et considérer les personnes comme l’atout le plus important, reflètent parfaitement les principes fondamentaux de l’entreprise. Thornova Solar s’engage à accepter le changement, à travailler en équipe, à être fort, audacieux et ambitieux. La transition complète vers la marque Thornova Solar sera définitive et fluide. Dans les mois à venir, les deux marques —Sunova Solar et Thornova Solar— coexisteront dans la communication d’entreprise comme un rappel des origines, une expression du développement et une confirmation de l’engagement envers les clients à fournir le meilleur support technique. Tous les engagements et contrats ainsi que les garanties et leurs assurances conclus sous la marque Sunova Solar restent bien entendu valables sans restriction.

Encadré

Quid de Sunova / Thornova Solar ?

Sunova Solar et Thornova Solar sont des acteurs Tier 1, qui se concentrent sur les solutions énergétiques ainsi que sur la conception et la fabrication de composants d’énergie renouvelable, tels que des modules photovoltaïques, des cellules solaires, des onduleurs et des solutions de stockage par batteries solaires. L’équipe de R&D se concentre sur le développement constant de technologies solaires innovantes pour les marchés de la production distribuée sur les toits et de l’énergie solaire au sol à l’échelle des services publics. Grâce aux installations de production automatisées de pointe, les marques offrent la fiabilité et les performances que les clients attendent. L’entreposage local et le soutien logistique à travers le monde garantissent que les projets sont installés à temps, à chaque fois. Actuellement, Sunova Solar exploite 4 usines de fabrication en Chine et au Vietnam et construit 2 autres usines. D’ici fin 2024, nous disposerons d’une capacité pleinement opérationnelle de 10 GW de modules photovoltaïques et de 9 GW de cellules solaires. Toutes les opérations en Chine sont situées en dehors de la zone du Xinjiang.