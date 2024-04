BARJANE et Technique Solaire inaugurent la centrale photovoltaÃ¯que Ã  la messagerie Mondial Relay Ã  RÃ©au

Mardi 23 avril, BARJANE et Technique Solaire ont célébré l’inauguration de la centrale photovoltaïque installée en toiture de la messagerie Mondial Relay, sur le parc de l’A5 Sénart. Cet événement marque une étape significative dans l’engagement continu de BARJANE en faveur du développement durable et des énergies renouvelables.

Depuis 2010, BARJANE s’est engagé dans la promotion des énergies renouvelables en intégrant systématiquement des centrales photovoltaïques dans ses projets immobiliers, contribuant ainsi à la réduction de l’empreinte carbone du Groupe.

La messagerie logistique de Mondial Relay : un projet exemplaire

Avec plus de 13 ans d’expérience dans le domaine, BARJANE est le premier développeur français de centrales photovoltaïques en toiture d’immeubles logistiques, totalisant plus de 28 MWc de puissance installée sur ses sites, soit l’équivalent de la consommation annuelle de 17 200 habitants. BARJANE collabore avec Technique Solaire, un producteur français indépendant d’énergie renouvelable et leader des toitures photovoltaïques en France, pour la mise en place de la centrale photovoltaïque en toiture. La messagerie logistique de Mondial Relay, livrée en 2022 sur le Parc de l’A5-Sénart, témoigne de cet engagement continu de BARJANE et intègre également une centrale en toiture. Conçue en partenariat avec Archi-Factory et construite par Quartus, cette installation de 13 500 m² allie performance économique et environnementale, offrant à Mondial Relay un espace optimisé pour ses opérations logistiques.

Dotée de poutres de bois d’une portée exceptionnelle de 42 mètres et d’une hauteur libre de 10,50 mètres, un fait rare pour une messagerie, permettant plus de flexibilité dans le temps, la messagerie répond aux normes environnementales les plus exigeantes, ce qui lui a valu une double certification Breeam Very Good et Biodiversité, ainsi qu’une reconnaissance sur le plan national avec l’obtention du Trophée de la Nuit de la Supply-Chain 2022 dans la catégorie Green Supply-Chain.

La centrale photovoltaïque, symbole d’un engagement concret et continu pour la transition énergétique et le développement durable

La centrale photovoltaïque, d’une puissance de près de 500 kWc, équivaut à la consommation annuelle de près de 200 personnes et permet d’éviter près de 5 tonnes d’équivalent CO2 par an. Elle incarne l’engagement de BARJANE et Technique Solaire en faveur de la transition énergétique. L’inauguration de cette centrale a réuni divers acteurs clés, dont Olivier Faure, Député de la onzième circonscription de Seine-et-Marne, Alain Auzet, Maire de Réau, Michel Bisson et Line Magne, respectivement Président et Vice-Présidente de Grand Paris Sud, Jérôme Forneris de l’EPA Sénart, Thomas de Moussac, Co-fondateur de Technique Solaire, ainsi que notre client, représenté par Fabien Neauport, Mondial Relay, pour marquer cette étape importante dans le développement durable de la région.

BARJANE et Technique Solaire déterminés à créer un impact positif à long terme

En réaffirmant leur engagement en faveur de la transition énergétique et du développement durable, BARJANE et Technique Solaire expriment leur volonté de contribuer à un changement positif à long terme. Leur démarche dépasse l’aspect économique pour englober également des préoccupations environnementales essentielles. En investissant dans des solutions énergétiques durables et en respectant des normes environnementales rigoureuses, BARJANE et Technique Solaire aspirent à jouer un rôle actif dans la préservation de l’écosystème et à promouvoir des pratiques responsables. Cette démarche reflète leur souci de répondre aux besoins présents sans compromettre les possibilités futures, et témoigne de leur engagement envers une économie et une société plus durables.