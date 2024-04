Un toit solaire moins cher qu’un toit en tuiles traditionnel

Il apparaît de plus en plus que les systèmes de toitures solaires sont moins chers que les toitures en tuiles normales. Cela s’explique par les nombreux ‘coûts de toute façon’ liés à la rénovation des toits ou aux nouvelles constructions, par les subventions et par la longue durée de vie des toits solaires.

“En fonction de la situation, l’investissement pour les toits solaires n’est qu’une fois et demie plus élevé que pour les toits en tuiles conventionnels – et après quelques années seulement d’exploitation, le toit solaire est déjà moins cher”, explique Falk Baumann, directeur de la société de charpenterie et de photovoltaïque Baumann Falk.

Un supplément bientôt amorti

L’installateur allemand de la commune de Crinitzberg OT Lauterhofen peut se prévaloir d’une longue expérience dans le domaine de l’installation de toits solaires. “Nous avons installé le toit solaire ‘Level’ du fabricant suisse de panneaux solaires Megasol sur le bâtiment de notre entreprise. Comme pour de nombreux autres projets, il s’est avéré qu’une grande partie des coûts étaient également liés à une rénovation de toiture conventionnelle : planification, trajets, échafaudage, lattes de bois, revêtement du toit (par ex. tuiles), frais de montage, etc. Le surcoût se compose uniquement des modules solaires, du câblage et de l’onduleur” poursuit-il. Ce surcoût est vite amorti grâce aux rendements électriques élevés. Ensuite, le toit solaire s’autofinance et devient ainsi moins cher qu’un toit en tuiles traditionnel : “Un toit en tuiles normal ne peut pas faire ça”, s’enthousiasme Falk Baumann en souriant.

Les toits solaires ont-ils déjà gagné la partie ?

Comme de nombreux autres systèmes de toitures solaires, la toiture solaire ‘Level’ utilisée est une toiture solaire chevauchée, c’est-à-dire “en écailles”. Il peut remplacer tous les toits en tuiles d’une inclinaison allant jusqu’à 6° (avec une sous-toiture correspondante). Il repose sur un lattage en bois qui ressemble fortement à un lattage de tuiles. Grâce aux grands formats, dont la surface est plusieurs fois supérieure à celle d’une tuile, le toit solaire est rapidement installé. Des fenêtres de toit peuvent être installées sans problème, car cela a été pris en compte lors de la conception du toit solaire. Il est également possible d’installer un garde-neige intégré au système. Les éventuels travaux de nettoyage ou d’entretien peuvent être effectués sans problème grâce à la protection antichute intégrée au système. En outre, le système est plus léger qu’un toit en tuiles et donc nettement plus léger que la combinaison d’un toit en tuiles et d’une installation PV sur le toit. Cela permet d’alléger la toiture, ce qui est particulièrement important pour les bâtiments anciens. Enfin, l’intégration à la toiture est esthétique et esthétique. Falk Baumann conclut : “Pour notre bâtiment d’entreprise, nous avons été convaincus non seulement par la rapidité d’installation, mais aussi par la simplicité d’intégration des modules fictifs dans le toit solaire ‘Level’. Ceux-ci sont réalisés avec des panneaux composites en aluminium qui peuvent être découpés directement sur le chantier. Cela permet de gagner du temps et de réduire les coûts”. Alors toits en tuiles ou toits solaires ? La messe semble dite…