SUNOTEC Iberia s’apprÃªte Ã  renforcer sa prÃ©sence sur les marchÃ©s solaires Ã©mergents

SUNOTEC, l’un des principaux fournisseurs europÃ©ens de centrales solaires photovoltaÃ¯ques Ã grande Ã©chelle, a annoncÃ© le lancement de SUNOTEC Iberia, une nouvelle division dÃ©diÃ©e Ã l’expansion de la prÃ©sence de l’entreprise en Espagne, au Portugal et en AmÃ©rique latine.

SUNOTEC a pris la dÃ©cision stratÃ©gique de se dÃ©velopper sur les marchÃ©s solaires Ã fort potentiel et Ã fournir une expertise locale pour rÃ©pondre Ã la demande croissante d’Ã©nergie renouvelable.

Expansion stratÃ©gique en AmÃ©rique latine

SUNOTEC a identifiÃ© l’AmÃ©rique latine comme une rÃ©gion de croissance prioritaire en raison de ses abondantes ressources solaires et de ses engagements croissants en matiÃ¨re d’Ã©nergies renouvelables. L’entreprise a des objectifs d’expansion ambitieux pour les trois prochaines annÃ©es, en mettant l’accent sur le Chili, le Mexique, la Colombie, le Guatemala et la RÃ©publique dominicaine. Iberia est appelÃ© Ã jouer un rÃ´le central dans l’expansion des activitÃ©s de l’entreprise en dehors de l’Europe. Ces marchÃ©s prÃ©sentent des opportunitÃ©s importantes pour les installations solaires Ã grande Ã©chelle, et le modÃ¨le de solutions intÃ©grÃ©es de SUNOTEC permet Ã l’entreprise de fournir des solutions de haute qualitÃ© et rentables.

PrÃ©sentation de l’Ã©quipe de direction de SUNOTEC Iberia

Pour mener Ã bien ce nouveau chapitre, SUNOTEC accueille deux professionnels de l’industrie trÃ¨s expÃ©rimentÃ©s.

Alejandro Ramos, avec prÃ¨s d’une dÃ©cennie d’expÃ©rience dans le secteur des Ã©nergies renouvelables, apporte une expertise approfondie dans les systÃ¨mes de montage solaire et la gestion de projets sur les marchÃ©s ibÃ©riques et latino-amÃ©ricains. En tant que directeur gÃ©nÃ©ral de SUNOTEC Iberia, Alejandro Ramos se concentrera sur le renforcement de la prÃ©sence de l’entreprise dans la pÃ©ninsule ibÃ©rique, en AmÃ©rique centrale et dans les CaraÃ¯bes, en veillant Ã ce que les projets soient optimisÃ©s, durables et alignÃ©s sur les besoins locaux. Â« L’AmÃ©rique centrale et les CaraÃ¯bes deviennent rapidement des plaques tournantes en matiÃ¨re d’Ã©nergies renouvelables. GrÃ¢ce Ã la capacitÃ© Ã©prouvÃ©e de SUNOTEC Ã fournir des centrales photovoltaÃ¯ques clÃ©s en main et Ã intÃ©grer des technologies de pointe, nous sommes parfaitement positionnÃ©s pour fournir des solutions Ã la fois Ã©conomiquement viables et Ã©cologiquement durables Â», a dÃ©clarÃ© Alejandro Ramos.

Bárbara Llinares, ingénieure mécanique avec 10+ ans d'expérience dans les projets photovoltaïques à grande échelle, complète l'équipe en tant que directrice de l'ingénierie clé en main pour Iberia & LATAM avec sa solide expérience dans la conception technique, la livraison de projets et l'exécution axée sur le client. Llinares se concentrera sur l'alignement de l'expertise technique de SUNOTEC avec les exigences réglementaires locales afin d'établir une base solide pour la présence de SUNOTEC dans les nouvelles régions, tout en assurant une mise en œuvre fluide du projet et des relations solides avec les clients. « SUNOTEC a la culture, l'expérience et l'esprit d'innovation pour devenir un véritable partenaire stratégique en Amérique latine. Je suis impatiente de structurer la présence de SUNOTEC dans la région, en veillant à ce que nous réalisions non seulement des projets performants, mais aussi à ce que nous créions de la valeur durable pour les communautés locales », a confié Bárbara Llinares.

PrÃ©sence locale, expertise mondiale

La crÃ©ation de SUNOTEC Iberia reflÃ¨te la conviction de SUNOTEC que la prÃ©sence locale est essentielle pour comprendre les dÃ©fis spÃ©cifiques au marchÃ© et Ã©tablir des partenariats Ã long terme. Une prÃ©sence locale facilite la comprÃ©hension des conditions et des rÃ©glementations rÃ©gionales, permet des rÃ©ponses flexibles et permet une communication directe et rapide avec les clients, les partenaires et les autoritÃ©s. Cette proximitÃ© positionne SUNOTEC comme un partenaire stratÃ©gique, garantissant que les projets sont livrÃ©s Ã temps, dans les limites du budget et d’une maniÃ¨re qui rÃ©pond rÃ©ellement aux besoins des clients et crÃ©e de la valeur Ã long terme lÃ oÃ¹ la demande de solutions d’Ã©nergie renouvelable fiables, rapides et rentables s’accÃ©lÃ¨re.

Un pipeline de projets en pleine croissance

Avec plus de 11 gigawatts de capacitÃ© photovoltaÃ¯que construits dans le monde, SUNOTEC s’est imposÃ© comme un partenaire de confiance pour le dÃ©veloppement de l’Ã©nergie solaire Ã grande Ã©chelle en Europe. Avec un pipeline de projets en pleine croissance et une expansion sur les marchÃ©s solaires Ã©mergents, SUNOTEC reste engagÃ© Ã fournir des solutions d’Ã©nergie renouvelable de haute qualitÃ© Ã l’Ã©chelle mondiale. La nouvelle division devrait jouer un rÃ´le essentiel dans l’obtention de contrats majeurs et l’exploration des opportunitÃ©s de fabrication dans la rÃ©gion. Bernhard Suchland, CEO de SUNOTEC, a soulignÃ© l’importance de cette Ã©tape stratÃ©gique: Â« L’expansion dans la pÃ©ninsule ibÃ©rique et l’AmÃ©rique latine n’est pas seulement une Ã©tape gÃ©ographique ; Il s’agit d’un saut stratÃ©gique. Ces marchÃ©s sont essentiels pour la transition Ã©nergÃ©tique mondiale, et l’approche intÃ©grÃ©e de SUNOTEC nous permet de rÃ©aliser des projets solaires qui allient excellence technique et efficacitÃ© Ã©conomiqueÂ Â».