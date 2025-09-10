Le 1er octobre Ã  Paris et en ligne, Enerplan organise la 8Ã¨me UniversitÃ© de lâ€™Autoconsommation photovoltaÃ¯que (UAPV)

Chaque annÃ©e, lâ€™UniversitÃ© de lâ€™Autoconsommation photovoltaÃ¯que permet de faire le point, avec les meilleures expertes et experts du sujet, sur les enjeux et les dynamiques de lâ€™autoconsommation solaire. DestinÃ©e aux professionnels du solaire mais aussi aux collectivitÃ©s ou aux acteurs du logement, lâ€™UniversitÃ© de lâ€™Autoconsommation photovoltaÃ¯que est un rendez-vous essentiel alors que lâ€™autoconsommation se massifie et se diversifie, se renforce et se transforme.Â La 8Ã¨me Ã©dition, qui aura lieu le mercredi 1er octobre Ã Paris (Espace Saint-Martin 199 bis rue Saint-Martin 75003) et en ligne, sera ainsi lâ€™occasion dâ€™un tour dâ€™horizon complet : avancÃ©es et contraintes rÃ¨glementaires, perspectives de marchÃ©, retours dâ€™expÃ©riences Ã©trangersâ€¦

Lâ€™autoconsommation photovoltaÃ¯que devient le moteur de croissance du marchÃ© du PV sur bÃ¢timent, compte tenu de sa compÃ©titivitÃ© et de la restriction des soutiens (tarif dâ€™achat en guichet et appel dâ€™offre simplifiÃ©). Avec encore des freins Ã lever, la valorisation en circuit court dÃ©montre dÃ©jÃ la pertinence du solaire territorial, qui va se renforcer avec les progrÃ¨s du stockage et de lâ€™Ã©lectrification des usages. Lâ€™UAPV est un moment important, qui permet de dÃ©crypter, dâ€™analyser les mouvements en cours et anticiper les dynamiques Ã venir.

De nombreux intervenants et intervenantes ont dÃ©jÃ confirmÃ© leur participation : Dries Acke (Solar Power Europe), Pascale Courcelle (BPI), Jean-Luc Fugit (dÃ©putÃ© et prÃ©sident du Conseil supÃ©rieur de l’Ã©nergie), Nicolas Goldberg (directeur associÃ© Colombus Consulting), Yannick Jacquemart (RTE), Laurent Kueny (DGEC), Irene Real (UNEF Solar storage), Elika Saidi-Chalopin (Consuel)…Â La journÃ©e plÃ©niÃ¨re sera suivie de deux sÃ©ances de sessions interactives dÃ©diÃ©es aux enjeux et sujets les plus opÃ©rationnels, qui auront lieu en format webinaire, le lundi 13 octobre aprÃ¨s-midi et le vendredi 17 octobre matin.