Innovation / Schneider Electric : de la flexibilitÃ© au stockage, la culture de lâ€™innovation au service de lâ€™optimisation Ã©nergÃ©tique

Produire de lâ€™Ã©nergie propre via les Ã©nergies renouvelables, câ€™est bien. Mais la valoriser Ã son climax, câ€™est encore mieuxÂ ! Notamment dans un monde oÃ¹ la revente totale nâ€™a plus cours. A travers ses solutions technologiques de stockage et de flexibilitÃ© dont certaines seront dÃ©voilÃ©es lors du salon Energaia, Schneider ElectricÂ dispose de tous les outils et de lâ€™expertise pour y parvenir dans une approche Â«Â worldwideÂ Â». Jusquâ€™Ã IntenCity, immeuble du groupe, vÃ©ritable concentrÃ© dâ€™innovations en la matiÃ¨re. Un parangon Ã©nergÃ©tiqueÂ !

Ne dit-on pas que charitÃ© bien ordonnÃ©e commence par soi-mÃªmeÂ ! A Grenoble, sur un bÃ¢timent du groupe appelÃ© IntenCity, Schneider Electric a poussÃ© au maximum le curseur de lâ€™efficacitÃ© Ã©nergÃ©tique, entre production dâ€™Ã©nergie renouvelable et flexibilitÃ©. Jusquâ€™Ã faire dâ€™IntenCity le bÃ¢timent de bureau le plus performant du mondeÂ ?

La performance dâ€™IntenCity pilotÃ©e par les solutions numÃ©riques EcoStruxureÂ®

IntenCity est dÃ©jÃ un bÃ¢timent vertueux mais en plus il est capable de compenser ses faibles dÃ©penses dâ€™Ã©nergie (37 kWh/mÂ²/an, alors que la consommation Ã©nergÃ©tique du parc tertiaire europÃ©en est estimÃ©e en moyenne Ã 330 kWh/mÂ²/an) par une production locale, Ã lâ€™aide de plus de 4 000 mÂ² de panneaux photovoltaÃ¯ques en toitures et deux Ã©oliennes. Il est enfin capable de sâ€™effacer en cas de pic dâ€™Ã©lectricitÃ© et de stocker lâ€™Ã©nergie renouvelable produite. Â«Â IntenCity est sans doute lâ€™un des bÃ¢timents le plus performant dâ€™Europe, voire du monde, affirme mÃªme Benjamin Borel, Directeur rÃ©gional pour Bouygues Immobilier. IntenCity compte une couche technologique de haut niveau, qui intÃ¨gre les solutions numÃ©riques EcoStruxureÂ® BuildingÂ Â». Lâ€™intelligence du bÃ¢timent permet de collecter des milliers de data â€“Â Ã un rythme de 60Â 000 donnÃ©es toutes les 2 minutesÂ !Â â€“ au service du confort et de lâ€™optimisation Ã©nergÃ©tique. IntenCity est un bÃ¢timent apprenant, qui sâ€™adapte en temps rÃ©el Ã la consommation dâ€™Ã©nergie, Ã partir des donnÃ©es prÃ©dictives. A la demande de lâ€™agrÃ©gateur Survoltage, IntenCity actionne automatiquement ses Ã©quipements pour ajuster sa consommation, mobilisant ainsi sa capacitÃ© de flexibilitÃ©. Comment Ã§a marcheÂ ? Schneider Electric laisse le temps dâ€™un instant le pilotage de la batterie Ã lâ€™agrÃ©gateur. En prenant la main Survoltage peut Ã loisirs, quand la situation le demande, effacer une partie de la consommation du site (en dÃ©chargeant la batterie) et /ou rÃ©injecter sur le rÃ©seau gÃ©nÃ©rer ainsi des revenus. Â«Â Lâ€™objectif est de dÃ©montrer que la flexibilitÃ© doit Ãªtre un rÃ©flexe dans le tertiaire et quâ€™elle peut aussi Ãªtre source de profits. Cette modulation sâ€™appuie sur le rÃ©fÃ©rentiel Flex Ready, portÃ© par Think Smartgrids, le Gimelec, RTE et Enedis. Ensemble, ils veillent aux bons dÃ©ploiements de Flex Ready, en garantissant une solution de flexibilitÃ© multi-usages, interopÃ©rable et respectant les bonnes pratiques du secteur tertiaire Â» confirme lâ€™ingÃ©nieur.

Â«Â Des offres largement Ã©prouvÃ©es sur lâ€™ensemble de la planÃ¨teÂ Â»

Si Schneider Electric montre lâ€™exemple avec ses propres bÃ¢timents, vÃ©ritables laboratoires des innovations du groupe, câ€™est aussi une faÃ§on dâ€™anticiper lâ€™avenir, notamment dans le domaine de la valorisation de lâ€™Ã©nergie. En France, lâ€™obligation dâ€™achat (OA) vit ses derniers soubresauts en France. Elle en est Ã son crÃ©puscule, mÃ©canisme en sursis dâ€™une Ã©poque rÃ©volue. Dans de nombreux pays du monde, lâ€™OA ne fait pas, ou plus partie, du business model Ã lâ€™heure de vendre son Ã©nergie renouvelable. Au sein de ces territoires, Schneider ElectricÂ a dÃ©veloppÃ© depuis des annÃ©es des solutions technologiques ad hoc EMA (EcoStruxure Microgrid Advisor) et EMO (EcoStruxure Microgrid Operation) pour valoriser au mieux lâ€™Ã©nergie verte produite hors OA. Â«Â Des offres largement Ã©prouvÃ©es en Australie ou aux Etats-Unis, notre plus gros marchÃ©, oÃ¹ le rÃ©seau nâ€™est pas franchement fiable. Ces produits technos sont aujourdâ€™hui parfaitement adaptÃ©s au marchÃ© franÃ§ais oÃ¹ il ne fait plus sens de tout revendre Â» souligne Valentin Ivaldi, Business Developer Microgrid, Digital Energy, France Operations Schneider Electric.

Des microgrids pour rÃ©duire la facture dâ€™Ã©lectricitÃ©

Depuis une dÃ©cennie, Schneider Electric parsÃ¨me ainsi les territoires sur toute la planÃ¨te de microgrids, ces rÃ©seaux Ã©lectriques autonomes qui peuvent fonctionner soit en connexion avec le rÃ©seau de distribution, soit en mode Â« Ã®lot Â» indÃ©pendant. Â Sa solution EMS, EcoStruxure Microgrid Advisor, connectÃ©e au cloud, permet de prÃ©dire et optimiser quand consommer, produire, et stocker de lâ€™Ã©nergie sur un site client en fonction : du tarif de lâ€™Ã©lectricitÃ©, des contraintes du site (heures dâ€™ouvertures exposition etc.), des donnÃ©es mÃ©tÃ©orologiques, et des requÃªtes de flexibilitÃ© De quoi prendre les bonnes dÃ©cisions, au bon moment, et sans prise de tÃªte pour valoriser au mieux lâ€™Ã©nergie dÃ©centralisÃ©e produite sur le site et rÃ©duire la facture dâ€™Ã©lectricitÃ©Â ! Lâ€™EMS reprÃ©sente Ã©galement un atout majeur pour la gestion de la mobilitÃ© Ã©lectrique. Cette technologie mature permet notamment de faire face aux congestions possibles du rÃ©seau lors de la recharge grÃ¢ce Ã lâ€™ajout du photovoltaÃ¯que et de la batterie. Â«Â Câ€™est une parade Ã la congestion lorsque les disponibilitÃ©s rÃ©seau deviennent limitÃ©es. Un plus indÃ©niable pour effectuer son plein dâ€™Ã©lectrons Ã la vitesse de recharge optimaleÂ !Â Â» Et pour les sites qui en plus veulent augmenter leur rÃ©silience, sa solution PMS, EcoStruxure Microgrid Operation permet le pilotage des DER (Ressources Ã©nergÃ©tique distribuÃ©es) en local, en temps rÃ©el et assurer le maintien de la frÃ©quence et de la tension en cas de dÃ©connexion au rÃ©seau, permettant ainsi de garantir une continuitÃ© de services mÃªme en cas de pannes rÃ©seaux. Â Â«Â Vous savez, la premiÃ¨re considÃ©ration des entreprises sur nos projets de microgrids rÃ©side dans la rÃ©duction de la facture Ã©nergÃ©tique. Cependant, sur des projets plus sensibles, type militaire, aÃ©roportuaire ou hospitalier, la notion de rÃ©silience entre en compte de maniÃ¨re plus prÃ©gnante encoreÂ Â» prÃ©cise Valentin Ivaldi.

EcoStruxure Microgrid Flex, libÃ©rez votre temps pour vous concentrer sur ce qui compte !

Pour faciliter lâ€™intÃ©gration des microgrids sur le marchÃ© FranÃ§ais, Schneider Electric dispose dans son catalogue dâ€™une solution high tech prÃ©configurÃ©e, standardisÃ©e et packagÃ©e avec des architectures testÃ©es, validÃ©es et documentÃ©e Ã destination de partenaires formÃ©s aux microgrids Â«Â les EcoXperts microgridsÂ Â» afin de rÃ©duire considÃ©rablement le temps de mise en Å“uvre des projets et les coÃ»ts associÃ©s. Cette offre Ã©volutive met Ã disposition les outils pour paramÃ©trer le microgrids et les fonctionnalitÃ©s adaptÃ©es aux projets de maniÃ¨re fluide, rapide et sans besoin de programmation poussÃ©es (jusquâ€™Ã 70% de charge dâ€™ingÃ©nierie en moins par rapport Ã un projet microgrid classiqueÂ Â». Cet outil high tech sera prÃ©sentÃ© lors du salon Energaia en dÃ©cembre Ã Montpellier. Â«Â Il est Ã noter quâ€™ EcoStruxure Microgrid Flex est fourni via notre rÃ©seau de partenaires certifiÃ©s EcoXpert, des partenaires qualifiÃ©s et formÃ©s sur de nombreuses architectures qui disposent dâ€™une grande autonomie. GrÃ¢ce Ã leur expertise en microgrid, les EcoXperts aident Ã analyser la faisabilitÃ© et Ã livrer les projets dans un processus rationalisÃ©, dans le respect des dÃ©lais et des budgetsÂ Â» assure Fahangou Kone Responsablemarketing au dÃ©partement microgrids.

Â«Â La batterie peut activement participer aux services rÃ©seaux en partenariat avec RTEÂ Â»

Autre solution prÃ©sentÃ©e lors dâ€™Energaia et piÃ¨ce maÃ®tresse Ã venir de nombreux microgrids toute en flexibilitÃ©, la solution de stockage Schneider Boost Pro, un module de deux mÃ¨tres de haut dotÃ© dâ€™une capacitÃ© de 215 kWh par unitÃ©. CouplÃ©e Ã un onduleur de 100 kW, la batterie assure plus de 6 000 cycles avec une efficacitÃ© de 90,8 %. Â Par son architecture Ã©volutive, sa capacitÃ© peut atteindre jusquâ€™Ã 2 MWh de stockage en combinant jusquâ€™Ã 10 unitÃ©s. Une solution de stockage intelligente, sÃ»re et Ã©volutive pour les sites commerciaux et industrielsÂ ! Â«Â Le stockage permet dâ€™augmenter lâ€™autoconsommation de maniÃ¨re assez substantielle. La batterie est aussi positionnÃ©e en mode tampon vis-Ã -vis du rÃ©seau et peut Ã©galement activement participer aux services rÃ©seaux en lienavec les demandes de RTE. De quoi engendrer des revenus supplÃ©mentaires pour ces services et par la mÃªme rÃ©duire son TRIÂ (Temps de Retour sur Investissement)!Â Â» confie Valentin Ivaldi. Schneider Boost Pro permet ainsi les prises en charge de plusieurs stratÃ©gies Ã©nergÃ©tiquesÂ : Ã©crÃªtage des pointes, transfert de charge ou alimentation Ã©lectrique de secours, outre la maximisation de lâ€™autoconsommation. Via son catalogue dâ€™offres high tech, Schneider Electric nâ€™insulte pas lâ€™avenir Ã©nergÃ©tique de la planÃ¨te. Mieux, lâ€™entreprise faÃ§onne un futur dÃ©sirable oÃ¹ lâ€™intelligence system transcende le recours aux Ã©nergies propres.

EncadrÃ©

Cas concret dâ€™une Ã©tude faisabilitÃ© pour un centre de R&D franÃ§ais

Un centre de R&D a voulu Ã©valuer la pertinence de la mise en Å“uvre dâ€™un microgrid pour rÃ©pondre Ã ses besoins de dÃ©carbonation. Ce centre comprend trois bÃ¢timents et 14 laboratoires avec une demande de pointe Ã 3239 kVA. Objectifs du clientÂ : optimiser ses coÃ»ts Ã©nergÃ©tiques, dÃ©carboner ses opÃ©rations de R&D et son exploitation tertiaire et envisager une duplicabilitÃ© du concept.Â Â Le projet a Ã©tÃ© passÃ© Ã la moulinette des performants outils Schneider Electric aprÃ¨s analyse de la courbe de charge du site et posant en base de scÃ©nario un dimensionnement du stockage Ã 344 kWh/125 kVA. Les conclusions sont sans appel avec une centrale solaire de 915 kWcÂ : un TRI compris entre 2,6-4,5 ans selon la configuration, un chiffre dâ€™affaires annuel potentiel liÃ© Ã la flexibilitÃ© Ã©valuÃ© Ã 40-75 kâ‚¬ et une solution technique viable pour la gestion des pics de charge. Potentiel dâ€™Ã©conomies annuellesÂ : 811 kâ‚¬. Sans appelÂ !