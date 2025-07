SUNOTEC et Sungrow signent un accord de stockage par batterie de 2.4 GWh

SUNOTEC, l’un des principaux fournisseurs européens de solutions intégrées dans le secteur de l’énergie solaire, et Sungrow, ont officiellement signé un accord stratégique pour déployer 2,4 GWh de systèmes de stockage d’énergie par batterie (BESS) dans plusieurs projets d’énergie solaire en Europe. Premiers projets en Bulgarie !

Le portefeuille à venir comprend plusieurs projets d’envergure à travers l’Europe, qui répondront aux besoins de stockage d’énergie. Parmi les projets à développer, certains seront soutenus par des fonds dans le cadre du programme national de soutien RESTORE de la Bulgarie, tandis qu’ils serviront tous d’installations phares, représentant certains des systèmes de stockage d’énergie les plus grands et les plus avancés du pays et d’Europe à ce jour.

« Notre ambition commune de mener le prochain chapitre de l’énergie propre »

Bénéficiant de la confiance de SUNOTEC, Sungrow fournira son système de stockage d’énergie par batterie PowerTitan 2.0, reconnu mondialement comme une solution de premier plan pour les applications à grande échelle, tandis que l’onduleur de chaîne SG350HX-20 et le MVS de Sungrow seront utilisés pour un projet hybride (PV et ESS) du portefeuille. Cet accord marque le premier projet BESS en Bulgarie avec Sungrow BESS. Pour SUNOTEC, cette collaboration souligne la stratégie à long terme de l’entreprise visant à accélérer l’intégration de systèmes énergétiques flexibles et intelligents dans son portefeuille d’infrastructures solaires. « La transition énergétique mondiale dépend non seulement de la quantité d’énergie renouvelable que nous produisons, mais aussi de l’intelligence avec laquelle nous la gérons et la stockons », a déclaré Kaloyan Velichkov, fondateur et PDG de SUNOTEC. « Ce partenariat avec SUNGROW reflète notre ambition commune de mener le prochain chapitre de l’énergie propre, en construisant des infrastructures résilientes et basées sur le stockage qui apportent stabilité, durabilité et évolutivité aux marchés d’Europe et d’ailleurs. »

Améliorer la fiabilité des parcs solaires

La capacité de stockage d’énergie de 2,4 GWh soutiendra la stabilité du réseau, permettra une meilleure intégration des énergies renouvelables et améliorera la fiabilité des parcs solaires développés et construits par SUNOTEC dans toute la Bulgarie et l’Europe au sens large. Anastasios Gkinis, directeur régional de Sungrow pour le CEE, SEE & CIS, a déclaré : « Cette collaboration avec SUNOTEC est la pierre angulaire de notre mission d’accélérer le déploiement de l’énergie propre en Bulgarie et dans toute l’Europe. En combinant la technologie de stockage d’énergie de pointe de Sungrow avec l’excellence d’exécution de SUNOTEC, nous créons une force puissante pour redéfinir le paysage énergétique en Bulgarie et soutenir la transition de la région vers un avenir énergétique durable. »