Lightsource bp lance un financement participatif pour le parc agrivoltaÃ¯que de Cornusse, dans le Cher

Lightsource bp annonce l’ouverture d’une campagne de financement participatif, via Lendosphere, dédiée au parc agrivoltaïque de Cornusse, dans le Cher.

D’un montant de 100 000 euros, cette collecte est ouverte en priorité aux habitants de la commune de Cornusse. À partir du 29 juillet, elle s’étend à l’ensemble de la Communauté de communes du Pays de Nérondes, ces deux territoires bénéficiant de conditions préférentielles. À compter du 5 août, elle sera élargie aux habitants du département du Cher, puis à la région Centre-Val de Loire à partir du 19 août. Pour Édith Raquin, Maire de Cornusse : “Avec conviction, j’accueille favorablement ce projet agrivoltaïque qui garantit le maintien du pacage de bovins, l’amélioration du potentiel agrobiologique tout en s’inscrivant dans le respect de l’environnement et de la biodiversité. La commune de Cornusse contribuera ainsi à son échelle à la transition écologique en cours.”

« Ce projet est un engagement concret pour renforcer la résilience des exploitations agricoles »

Ce projet est situé sur un ensemble de cinq parcelles au lieu-dit “Champceaux”, sur la commune de Cornusse. Il permettra d’associer, sur 32 hectares, une activité d’élevage de bovins et d’ovins à une production électrique solaire. D‘une puissance de 21 MWc, la centrale solaire devrait produire 27 GWh par an selon les estimations, soit la consommation électrique de plus de 12 000 foyers (hors chauffage). Cela permettra d’éviter l’émission de 1 217 tonnes de CO2 par an sur toute la durée de son exploitation, tout en maintenant l’activité d’élevage.

Pour Reda Terroufi, Responsable régional Centre-Val de Loire chez Lightsource bp : “Ce projet illustre pleinement l’ambition de Lightsource bp de concilier production d’énergie solaire et développement durable du monde agricole. Grâce à l’usage de trackers solaires, nous déployons un modèle innovant, co-construit avec les agriculteurs, qui place leurs besoins au cœur de la démarche. Plus qu’une solution technique, ce projet est un engagement concret pour renforcer la résilience des exploitations agricoles et soutenir les territoires ruraux dans leur transition énergétique.”

Cette campagne de financement participatif a reçu le label « Financement Participatif pour la croissance verte ».