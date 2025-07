GLHD fait Ã©voluer son actionnariat et sa gouvernance

Les co-fondateurs de Green Lighthouse Développement, David Portales et Jean-Marc Fabius, annoncent aujourd’hui avoir signé l’accord de cession de leurs 10 % d’actions restantes dans GLHD à Cero Generation et EDF power solutions (regroupant les activités d’EDF Renouvelables et de la Direction Internationale du Groupe EDF). Respectivement arrivés au capital de GLHD en 2020 et 2021, Cero Generation et EDF power solutions détiennent désormais à parts égales les 100 % du capital de l’entreprise leader de l’agrivoltaïsme en France avec un portefeuille représentant 2,4 GW de capacités d’énergie solaire.

L’opération s’inscrit dans une nouvelle étape stratégique pour GLHD qui entre cette année en phase de post-permitting pour ses premiers projets autorisés en 2023 et 2024.

Jean-Marc Fabius, qui annonce aussi quitter l’entreprise, confirme : « Les autorisations obtenues dans plusieurs régions, en particulier le Sud-Ouest avec des projets d’envergure tels que Terr’Arbouts dans les Landes et ceux développés dans le Lot-et-Garonne, ont démontré la pertinence du modèle GLHD et la performance de notre équipe. Nous pouvons tous être fiers d’avoir contribué au développement d’un agrivoltaïsme collectif prenant en compte les contraintes des exploitants actifs et favorisant les retombées locales. Après 20 années passées dans les énergies renouvelables, il est temps pour moi de tourner la page et de découvrir de nouveaux horizons. L’alliance avec Cero Generation et EDF power solutions a été déterminante non seulement pour GLHD et ses partenaires agriculteurs, mais aussi pour toute la filière agrivoltaïque en France. Je leur souhaite toute la réussite qu’ils méritent dans ce nouveau cycle de développement avec David pour maintenir le cap ».



« Le soutien renforcé de nos actionnaires de référence est un témoignage important pour notre équipe et tous les agriculteurs qui nous font confiance, pour certains depuis notre création il y a 7 ans. La vision et l’implication de Jean-Marc ont été décisives dans la réussite de notre entreprise et de sa réputation. Dans cette continuité et dans le respect de ses engagements, la feuille de route GLHD co-construite avec les équipes de Cero Generation et d’EDF power solutions est de mettre en service une trentaine de projets d’ici à 2030. C’est une énorme responsabilité qui engage notre équipe dans trois dimensions : la transition agricole, écologique et énergétique » complète David Portales, président de GLHD.