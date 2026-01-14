SUNOTEC dÃ©ploie une centrale hybride de grande taille en Allemagne dÃ©veloppÃ©e par Statkraft

SUNOTEC, fournisseur intÃ©grÃ© bulgare de solutions solaires et de stockage d’Ã©nergie, a franchi une Ã©tape clÃ© dans la construction de la centrale hybride de Zerbst, qui doit devenir lâ€™une des plus grandes centrales hybrides solaires Ã batterie dâ€™Allemagne dans le cadre de la loi sur les sources dâ€™Ã©nergie renouvelable (EEG). Pour SUNOTEC, ce projet marque une rÃ©alisation importante en Ã©tant la premiÃ¨re centrale hybride de lâ€™entreprise en AllemagneÂ !

SituÃ© sur une ancienne carriÃ¨re de gravier de 41 hectares, le site combine 73 000 modules solaires dâ€™une capacitÃ© de 46,4 MWc et un systÃ¨me de stockage dâ€™Ã©nergie par batterie (BESS) de 57 MWh. Lâ€™installation est conÃ§ue et construite pour fonctionner comme un atout hybride entiÃ¨rement co-localisÃ©, fournissant une Ã©nergie renouvelable dÃ©ployable et compatible avec le rÃ©seau. SUNOTEC a rÃ©alisÃ© en interne les phases principales de la centrale hybride Zerbst. L’ingÃ©nierie, les Ã©valuations gÃ©otechniques et la planification environnementale ont Ã©tÃ© rÃ©alisÃ©es par les spÃ©cialistes de SUNOTEC, garantissant une configuration hybride optimisÃ©e et une coordination fluide entre la conception photovoltaÃ¯que et la BESS. Le centrale a Ã©tÃ© construite Ã l’aide des systÃ¨mes de montage Ã inclinaison fixe propriÃ©taires de SUNOTEC, conÃ§us par SUNOTEC Mounting Systems et fabriquÃ©s par SUNOTEC Steel, offrant stabilitÃ© mÃ©canique, efficacitÃ© d’installation et contrÃ´le qualitÃ© complet sur toute la structure. AprÃ¨s l’achÃ¨vement, SUNOTEC continuera de gÃ©rer les opÃ©rations et la maintenance du systÃ¨me photovoltaÃ¯que, en protÃ©geant la performance tout au long du cycle de vie de l’actif et en renforÃ§ant la valeur Ã long terme de la centrale.

Une centrale hybride majeure pour la transition Ã©nergÃ©tique de l’Allemagne

Cette approche intÃ©grÃ©e rÃ©duit les interfaces, Ã©limine la fragmentation et garantit une livraison de haute qualitÃ©, renforÃ§ant la position de SUNOTEC en tant que spÃ©cialiste des solutions hybrides et Ã l’Ã©chelle des services publics. Â« Avec la centrale hybride Zerbst, nous dÃ©montrons la force du modÃ¨le intÃ©grÃ© de SUNOTEC et notre capacitÃ© Ã livrer des systÃ¨mes complexes Ã grande Ã©chelle Â», a dÃ©clarÃ© Zharin Atanasov-Lankes, directrice gÃ©nÃ©rale de SUNOTEC Allemagne. Â« Ce projet reflÃ¨te la profondeur d’ingÃ©nierie et la capacitÃ© d’exÃ©cution de nos Ã©quipes. Nous sommes impatients de faÃ§onner la transition Ã©nergÃ©tique de l’Europe avec de futurs projets de cette envergure et de cette ambition encore plus grande. Â» Le projet est dÃ©veloppÃ© par Statkraft, le plus grand producteur d’Ã©nergie renouvelable d’Europe. Une fois opÃ©rationnelle, la centrale hybride de Zerbst produira prÃ¨s de 50 000 MWh d’Ã©lectricitÃ© renouvelable par an, suffisante pour alimenter environ 14 000 foyers et Ã©viter 32 000 tonnes de COâ‚‚. Le composant BESS de 57 MWh permet de stocker et de libÃ©rer l’Ã©nergie solaire excÃ©dentaire, contribuant Ã stabiliser le rÃ©seau et Ã amÃ©liorer la flexibilitÃ© du systÃ¨me.