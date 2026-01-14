DerniÃ¨res mises Ã  jour techniques Dome Solar : Ã©volutions des Avis Techniques & ETN

En ce dÃ©but dâ€™annÃ©e, Dome Solar livre des informations sur les derniÃ¨res mises Ã jour techniques intervenues au cours du dernier mois concernant ses solutions de fixations photovoltaÃ¯ques. Ces Ã©volutions portent sur des rÃ©visions dâ€™Avis Techniques, ainsi que sur lâ€™ajout de nouvelles rÃ©fÃ©rences de modules photovoltaÃ¯ques associÃ©es aux systÃ¨mes proposÃ©s.

Gamme OmbriÃ¨res

-Â Â Â Â Â Â Â Ajout de rÃ©fÃ©rences de modules photovoltaÃ¯ques :

RC3 : L.23.07440 av10

Gamme Toitures InclinÃ©es

-Â Â Â Â Â Â Â RÃ©vision de lâ€™Avis Technique HÃ©lios BÂ² : 21/15-53_V9

-Â Â Â Â Â Â Â Mise Ã jour des grilles de vÃ©rification de modules associÃ©es Ã lâ€™Avis -Technique HÃ©lios BÂ² : 21-G11-15-53_V9

-Â Â Â Â Â Â Â Ajout de rÃ©fÃ©rences modules photovoltaÃ¯ques aux ETN suivantes :

D160 Bifacial : A27T220J ind06

Fibro-Solar : A27T250D ind01

HÃ©lios BÂ² DUAL : L.25.09745 av2

Ital-Solar : A27T240F ind21

Ital-Solar DROM : L.25.09450 av1

NPA : L.24.08899 av3

NPA 3.45 : A27T2507 ind07

RB-Solar : L.24.08227 av2

S360M : A27T2208 ind12

Gamme Toitures Terrasses

-Â Â Â Â Â Â Â Ajout de rÃ©fÃ©rences modules photovoltaÃ¯ques Ã lâ€™ETN Roof-Solar EPDM : A27T230E ind03