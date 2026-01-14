Lettre ouverte aux pouvoirs publics : lâ€™industrie franÃ§aise lance lâ€™alerte pour sanctuariser le budget allouÃ© Ã  la dÃ©carbonation

Alors que les diffÃ©rents groupes parlementaires se rÃ©unissent avec les ministres pour reprendre les travaux sur le PLF 2026, plusieurs fÃ©dÃ©rations â€“ lâ€™UNIFA, Ufip Ã‰nergies et MobilitÃ©s, le SNFS, UPâ€™Chaux, Aluminium France et France Ciment â€“ attirent lâ€™attention du gouvernement sur la nÃ©cessitÃ© de sanctuariser les ressources consacrÃ©es Ã la dÃ©carbonation de lâ€™industrie. Une baisse des financements dÃ©diÃ©s aurait de lourdes consÃ©quences pour la trajectoire climatique, pour la souverainetÃ© industrielle et pour lâ€™attractivitÃ© du territoire.

Les contrats de transition Ã©cologique signÃ©s par les industriels reposent sur le principe dâ€™un accompagnement des pouvoirs publics Ã la hauteur des efforts demandÃ©s. Or, les soutiens actuels demeurent insuffisants, et ne permettent pas aux acteurs de disposer de la visibilitÃ© nÃ©cessaire pour construire des modÃ¨les Ã©conomiques conciliantÂ les importants investissements nÃ©cessaires Ã la dÃ©carbonation et le maintien dâ€™une production locale compÃ©titive.

Dans ce contexte, des fÃ©dÃ©rations de lâ€™industrie franÃ§aise se sont fendues dâ€™un courrier pour Â«Â attirer solennellement lâ€™attention des pouvoirs publics sur la nÃ©cessitÃ© de sanctuariser les soutiens nÃ©cessaires Ã la dÃ©carbonation de lâ€™industrie. Cette transition nâ€™est pas une option : elle conditionne la compÃ©titivitÃ© et la pÃ©rennitÃ© de nombreux secteurs industriels en France et en EuropeÂ Â».

La lettre rappelle Â«Â quâ€™en 2023, Ã lâ€™invitation du prÃ©sident de la RÃ©publique, les acteurs opÃ©rant les 50 sites industriels les plus Ã©metteurs de carbone ont pleinement souscrit Ã lâ€™effort collectif en signant avec lâ€™Ã‰tat des contrats de transition Ã©cologique. Ces engagements rÃ©ciproques se sont traduits par des investissements concrets et significatifs sur plusieurs sites. La mobilisation est rÃ©elle et ses effets sont dÃ©jÃ mesurables dans plusieurs secteurs. Pour preuve, le succÃ¨s des industriels franÃ§ais lors du dernier appel Ã projets du Fonds pour lâ€™innovation de lâ€™Union europÃ©enne, avec pas moins de 14 projets retenus.Â Â»

Ces contrats de transition reposent sur un principe fondamental : un accompagnement des pouvoirs publics Ã la hauteur des efforts demandÃ©s. Or, force est de constater que les soutiens actuels demeurent insuffisants, en particulier du fait de leur instabilitÃ©. Ils ne permettent pas aux industriels de disposer de la visibilitÃ© indispensable pour bÃ¢tir des modÃ¨les Ã©conomiques conciliant production locale et dÃ©carbonation.

Les recettes issues du marchÃ© carbone europÃ©en (SEQE ou ETS), qui atteignent 1,6 milliard dâ€™euros pour la France en 2025, sont appelÃ©es Ã augmenter rapidement dans les annÃ©es Ã venir, Ã mesure que diminuent les allocations de quotas allouÃ©s gratuitement aux industriels. Ces ressources doivent Ãªtre prioritairement rÃ©investies dans la dÃ©carbonation de lâ€™industrie soumise Ã lâ€™ETS.Â La mise en Å“uvre effective de contrats carbone pour diffÃ©rence (CCfD) est essentielle. Cet outil apporte aux industriels la visibilitÃ© indispensable sur la rentabilitÃ© de leurs investissements permettant ainsi de sÃ©curiser le financement des projets.

En conclusion de cette lettre, les industriels appellent les pouvoirs publics Ã confirmer, par des dÃ©cisions budgÃ©taires ambitieuses, que la dÃ©carbonation de lâ€™industrie demeure une prioritÃ© nationale. Â«Â Renoncer Ã cet effort serait lourd de consÃ©quences : pour la trajectoire climatique, pour la souverainetÃ© industrielle et pour lâ€™attractivitÃ© de notre territoire Â» est-il Ã©crit.