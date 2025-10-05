Sunna Design lance EverGen 3 : lâ€™avenir de lâ€™Ã©clairage public solaire autonome

Sunna Design, leader et pionnier franÃ§ais de lâ€™Ã©clairage public solaire, vient de lancer EverGen 3, derniÃ¨re gÃ©nÃ©ration de sa gamme Ã haute puissance. ConÃ§ue Ã partir dâ€™un solide hÃ©ritage technologique, EverGen 3 repousse les limites en matiÃ¨re de performance, de fiabilitÃ© et dâ€™intelligence Ã©nergÃ©tique.

Lâ€™histoire dâ€™EverGen dÃ©bute il y a plus de 17 ans en AmÃ©rique du Nord, sous lâ€™impulsion de SOL Inc., pionnier historique des solutions solaires autonomes Ã forte puissance. En 2020, lâ€™acquisition stratÃ©gique de SOL par Sunna Design permet la mutualisation de leurs savoir-faire respectifs, accÃ©lÃ©rant ainsi lâ€™innovation et renforÃ§ant leur expertise commune. Aujourdâ€™hui, lâ€™EverGen 3 incarne parfaitement cette alliance technologique, au service dâ€™un Ã©clairage solaire de nouvelle gÃ©nÃ©ration.

Une nouvelle gÃ©nÃ©ration alliant simplicitÃ©, robustesse et efficacitÃ©

La nouvelle gamme EverGen 3 repousse les standards de lâ€™Ã©clairage solaire grÃ¢ce Ã un design entiÃ¨rement repensÃ©, facilitant lâ€™installation avec un temps de montage exceptionnellement rÃ©duit, tout en limitant les coÃ»ts de maintenance et les risques dâ€™erreurs. Au coeur du systÃ¨me se trouve le PowerCase, un boÃ®tier Ã©nergÃ©tique intelligent combinant une batterie lithium LiFePO4 Ã haute densitÃ© et le contrÃ´leur intelligent SunnaCore EMS. Cette architecture unique assure une gestion fine et adaptative de lâ€™Ã©nergie selon lâ€™ensoleillement local et les besoins dâ€™usage. Lâ€™EverGen 3 est Ã©galement Ã©quipÃ© de panneaux solaires Ã cellules N-Type TOPCon, offrant un rendement supÃ©rieur, y compris en faible irradiation. Cette technologie de pointe permet un gain de puissance jusquâ€™Ã 26 % Ã surface Ã©gale et assure une durÃ©e de vie de plus de 30 ans. Enfin, pour complÃ©ter cet ensemble, Sunna Design introduit la nouvelle lanterne Elektra, certifiÃ©e Dark-Sky, qui combine une efficacitÃ© lumineuse exceptionnelle (jusquâ€™Ã 210 lm/W) et un Ã©clairage respectueux des normes contre les nuisances lumineuses.

Des fonctions embarquÃ©es pour un Ã©clairage autonome et connectÃ©

Au-delÃ de son architecture matÃ©rielle, EverGen 3 intÃ¨gre un ensemble de fonctionnalitÃ©s intelligentes qui le distinguent des systÃ¨mes solaires classiques : connectivitÃ© embarquÃ©e, dÃ©tection synchronisÃ©e, mode hybride permettant au systÃ¨me de basculer automatiquement sur le rÃ©seau Ã©lectrique, interopÃ©rabilitÃ© Ã©tendue ou encore supervision locale ou Ã distance. Â« Avec EverGen 3, nous franchissons une nouvelle Ã©tape dans lâ€™innovation solaire. En alliant puissance, intelligence embarquÃ©e et simplicitÃ© dâ€™installation, nous rÃ©affirmons notre leadership technologique dans lâ€™Ã©clairage solaire. Avec cette gamme, nous apportons une rÃ©ponse optimale au besoin de puissance et de modularitÃ© de nos clients, alors que lâ€™Ã©clairage solaire a dÃ©montrÃ© sa compÃ©titivitÃ© technico Ã©conomique dans un nombre de plus en plus important de cas dâ€™usage, et que la croissance de notre marchÃ© sâ€™accÃ©lÃ¨re Â» prÃ©cise Ignace de Prest, PrÃ©sident du Directoire de Sunna Design.