Solar Brother dÃ©marre sa campagne Crowdcube pour finaliser sa levÃ©e de fonds

Pour faire face Ã une demande plus forte pour les produits solaires et rÃ©pondre Ã des enjeux de commercialisation Ã plus grande Ã©chelle, Solar Brother poursuit sa levÃ©e de fonds initiÃ©e cet Ã©tÃ© aprÃ¨s avoir rÃ©coltÃ© 200 â‚¬K auprÃ¨s dâ€™investisseurs historiques et 300 â‚¬ K de subventions auprÃ¨s de la RÃ©gion Sud. Prochaines Ã©tapes, lever des fonds supplÃ©mentaires auprÃ¨s dâ€™investisseurs grand public sur Crowdcube et complÃ©ter le financement avec des fonds dâ€™investissement en private equity pour atteindre une somme totale avoisinant les 2 millions dâ€™euros. Une levÃ©e de fonds pour augmenter les capacitÃ©s de son unitÃ© de production Ã Carnoules et apporter de la connectivitÃ© Ã toute la gamme de produitsÂ !

Pour rÃ©pondre Ã la demande des consommateurs, et accÃ©lÃ©rer sa commercialisation en France et Ã lâ€™international, Solar Brother souhaite lever des fonds pour :

Renforcer son implantation industrielle en rÃ©gion Sud, en faisant passer sa capacitÃ© de production actuelle Ã des volumes plus importants via lâ€™implÃ©mentation dâ€™une nouvelle usine dâ€™une capacitÃ© de 600 Ã 1 000mÂ².

DÃ©velopper la connectivitÃ© et pilotage de la plupart des produits Solar Brother, Ã commencer par le chauffage solaire SunAÃ©ro en juin puis de lâ€™ensemble de la gamme de cuisson solaire pour apporter de nouveaux usages et possibilitÃ©s aux utilisateurs.

Mettre en place une nouvelle stratÃ©gie ventes et marketing pour assurer la visibilitÃ© de lâ€™ensemble des innovations Solar Brother sur ses marchÃ©s BtoB et BtoC. Parmi les axes dÃ©finis, lâ€™Ã©tendue de lâ€™offre Â« cuisine Â» de la marque auprÃ¨s des professionnels (camping, restauration gastronomique et snacking, artisans) et lâ€™organisation de formations de cuisine solaire dans les Ã©coles de cuisine. Solar Brother a pour objectif de signer prochainement avec des grands acteurs de la distribution franÃ§ais et europÃ©ens.

La plus grande gamme de produits solaires grand public !

Depuis sa crÃ©ation, Solar Brother a dÃ©veloppÃ© en moins de 10 annÃ©es, la plus large gamme de produits solaire en Europe, en lanÃ§ant chaque annÃ©e 2 Ã 3 nouveaux produits innovants autour des technologies solaire de concentration des rayons ciblant dans un premier temps les baroudeurs et aventuriers, puis dorÃ©navant lâ€™ensemble des FranÃ§ais avec des produits favorisant les Ã©conomies dâ€™Ã©nergie pour les besoins du quotidien (cuisiner, se chauffer, se rafraichirâ€¦). DerniÃ¨re innovation en date lancÃ©e dÃ©but dâ€™annÃ©e, la marmite solaire COSMO qui combine marmite et poÃªle pour permettre Ã tous de pouvoir cuisiner ses recettes habituelles avec lâ€™Ã©nergie gratuite du solaire. Sâ€™adaptant Ã tout type de fours solaires, COSMO monte Ã 250Â°C, mÃªme sous un ciel voilÃ©. Ayant obtenu une mÃ©daille de bronze au Concours LÃ©pine 2025, COSMO a connu un succÃ¨s fulgurant pour son lancement commercial sur Ulule avec plus de 1600 % de lâ€™objectif de ventes rÃ©alisÃ©. Pour lâ€™habitat, Solar Brother a lancÃ© il y a un an SunAÃ©roÂ®, le 1er chauffage solaire connectÃ© Ã la fois simple et performant. Il permet de chauffer des espaces allant de 20 Ã 60 mÂ² (chambre, salon, atelier, cabanon, etc.) en utilisant l’Ã©nergie gratuite du soleil. Ce chauffage aÃ©rothermique gÃ©nÃ¨re une chaleur supplÃ©mentaire de 3 Ã 5Â°C, ce qui permet de rÃ©duire la consommation dâ€™Ã©nergie des systÃ¨mes de chauffage traditionnels et de rÃ©aliser ainsi des Ã©conomies substantielles. Soutenue par la certification Solar Keymark, cette innovation a obtenu la MÃ©daille dâ€™Or au Concours LÃ©pine 2025.

Un marchÃ© dÃ©mocratisÃ©, et prÃªt Ã dÃ©coller !

AprÃ¨s des annÃ©es de dÃ©mocratisation, lâ€™adoption de nos produits se fait plus rapidement que prÃ©vue. Les prÃ©occupations du grand public ainsi que lâ€™actualitÃ© face Ã lâ€™urgence climatique et Ã la crise Ã©nergÃ©tique rejoignent maintenant notre marchÃ©. Les rÃ©cents lancements de SunAÃ©ro et de notre marmite solaire Cosmo ont montrÃ© que les consommateurs Ã©taient dÃ©sormais prÃªts Ã faire entrer le solaire dans leur quotidien Â» affirme Gilles GALLO, CEO de Solar Brother. Des rÃ©sultats qui permettent dâ€™espÃ©rer un avenir trÃ¨s prometteur avec un excellent Â« Time To Market Â».