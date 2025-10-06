SNCF Ã‰nergie, Octopus Energy et BayWa r.e. accÃ©lÃ¨rent la dÃ©carbonation du rail en France via des PPA solaires

SNCF Ã‰nergie, la filiale de production dâ€™Octopus Energy et BayWa r.e. annoncent la signature de deux importants contrats de fourniture directe dâ€™Ã©lectricitÃ© (Corporate Power Purchase Agreements â€“ CPPA) avec SNCF Voyageurs. Cette dÃ©marche sâ€™inscrit dans la volontÃ© dâ€™accÃ©lÃ©rer la transition vers un transport public plus propre et sans Ã©nergies fossiles.

Octopus et BayWa r.e. inaugurent leur premier contrat de fourniture dâ€™Ã©lectricitÃ© de grÃ© Ã grÃ© (Corporate PPA) en France avec SNCF Energie. Lâ€™accord permettra Ã SNCF Ã‰nergie de fournir de lâ€™Ã©lectricitÃ© renouvelable Ã SNCF Voyageurs pour ses solutions de mobilitÃ© et des trajets en train plus verts.

Lâ€™Ã©quivalent Ã©nergÃ©tique de 15 500 trajets TGV Parisâ€“Rennes par an

DÃ©veloppÃ©es et construites par le spÃ©cialiste des Ã©nergies renouvelables BayWa r.e., puis acquises via le fonds Sky dâ€™Octopus (ORI SCSp), les centrales solaires Greenberry et Fontenet 3 devraient livrer plus de 100 GWh dâ€™Ã©lectricitÃ© verte chaque annÃ©e. Sur la durÃ©e de 25 ans des Corporate PPA, ces fermes produiront 2,5 TWh dâ€™Ã©lectricitÃ© renouvelable â€“ soit lâ€™Ã©quivalent Ã©nergÃ©tique de 15 500 trajets TGV Parisâ€“Rennes par an. Il sâ€™agit des premiers contrats de ce type conclus en France par BayWa r.e. et Octopus. Â« Câ€™est une avancÃ©e majeure pour lâ€™ambition de la SNCF de dÃ©carboner et de dÃ©velopper le transport ferroviaire. En tant que lâ€™un des plus grands consommateurs dâ€™Ã©lectricitÃ© en France, nous visons dâ€™ici 2030 Ã couvrir 40 Ã 50 % des besoins Ã©lectriques de nos trains avec des Ã©nergies renouvelables, dont 20 % via des CPPAs. Les accords Fontenet 3 et Greenberry constituent une Ã©tape dÃ©cisive dans notre engagement en faveur de la transition Ã©nergÃ©tique Â» se rÃ©jouit Richard FÃ©camp, Directeur gÃ©nÃ©ral de SNCF Ã‰nergie.

Couvrir 20 % des besoins avec des PPA

ImplantÃ©es sur dâ€™anciennes bases militaires en Centre-Val de Loire et en Nouvelle-Aquitaine, ces deux centrales solaires transforment des sites jusquâ€™ici en friche, en pÃ´les dâ€™Ã©nergie propre. Cette avancÃ©e rapproche SNCF Voyageurs de ses objectifs de dÃ©veloppement durable. Depuis 2018, lâ€™entreprise dÃ©veloppe son programme de Corporate PPA, visant Ã couvrir 20 % de ses besoins Ã©lectriques via ce type de contrats. Â« Avoir finalisÃ© en seulement trois mois â€“ du lancement Ã la signature â€“ la nÃ©gociation de ces deux CPPAs illustre la qualitÃ© de cette collaboration et notre capacitÃ© Ã livrer rapidement des solutions renouvelables Ã grande Ã©chelle. Nous sommes fiers dâ€™accompagner les ambitions vertes de la SNCF en apportant notre expertise technique Ã Octopus, et nous avons hÃ¢te de poursuivre ce partenariat sur de nombreux projets pour accÃ©lÃ©rer la dÃ©carbonation en France et dans le mondeÂ Â» ajoute Dr. Daniel Gaefke, COO de BayWa r.e..

Â«Â Rendre les trajets de la SNCF encore plus vertsÂ Â»

Cette opÃ©ration sâ€™inscrit dans lâ€™expansion rapide dâ€™Octopus en France, qui gÃ¨re dÃ©sormais plus de 500 MW de projets solaires et Ã©oliens et fournit de lâ€™Ã©nergie Ã plus de 600 000 foyers via son activitÃ© de fourniture. Et Alex Brierly, Co-Directeur dâ€™Octopus Energy Generation, de conclure : Â« Le train est dÃ©jÃ lâ€™un des moyens de transport les plus durables, et nous sommes fiers de contribuer Ã rendre les trajets de la SNCF encore plus verts. Nous avons dÃ©jÃ investi dans plus de 30 projets solaires et Ã©oliens en France et nous continuerons Ã avancer Ã pleine vitesse pour alimenter lâ€™avenir Ã©nergÃ©tique vert du pays. Â»