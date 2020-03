Sunna Design : acquisition de SOL Inc., leader de lâ€™Ã©clairage solaire en AmÃ©rique du Nord

Sunna Design, leader technologique dans le domaine des solutions solaires autonomes intelligentes et connectées, vient de mettre la main sur SOL Inc., pionnier et leader incontesté de l’éclairage solaire en Amérique du Nord. Avec ce rachat, Sunna Design renforce sa position sur son segment de marché de référence, l’éclairage solaire, et poursuit l’accélération de sa croissance. Cette acquisition permet à Sunna Design de bâtir une plateforme de croissance unique et durable sur le marché mondial des solutions solaires autonomes intelligentes et connectées.

Le marché des solutions solaires autonomes, actuellement évalué à plus de 6 milliards de dollars, est amené à connaître un taux de croissance annuel moyen de plus de 22% jusqu’en 2025[1], poussé par l’essor des énergies renouvelables et la demande croissante de solutions résilientes et off-grid. « Le renforcement de notre ancrage sur le continent nord-américain est particulièrement stratégique compte-tenu de la maturité de la région en matière d’éclairage solaire, d’IoT et de services, axes de développement majeurs pour Sunna Design, » déclare Ignace de Prest, Directeur Général de Sunna Design.

Le portefeuille de produits le plus complet du marché

L’expertise de Sunna Design s’articule autour d’un savoir-faire technologique unique soutenu par plus de 14 brevets, auxquels viennent désormais s’ajouter les 9 brevets de SOL, et qui lui permet de se démarquer avec une offre de solutions robustes, fiables et durables. Fort de ce rachat, Sunna Design dispose du portefeuille de produits et services le plus complet et le plus compétitif du marché, soutenu par une plateforme de supervision évolutive. En associant l’agilité de déploiement des solutions tout-en-un à la flexibilité des systèmes modulaires, l’entreprise peut désormais répondre à des amplitudes de dimensionnement et de puissance plus importantes et ainsi accompagner l’ensemble de ses clients et partenaires sur un éventail de projets plus large. Cette proposition de valeur inégalée pour les clients se traduit aussi par un portefeuille de services le plus avancé du marché, avec une offre inédite de Solar Lighting « as a Service » (SLaaS) et des contrats de maintenance allant jusqu’à 20 ans pour assurer la pérennité des installations. L’acquisition de SOL permet par ailleurs à Sunna Design d’étendre son réseau de partenaires, avec 75 représentants et distributeurs accompagnés par une équipe commerciale experte et réactive sur le terrain.

Moteur solaire intelligent

Ce rachat signifie également la maîtrise de deux supply chains à la fois complémentaires et indépendantes, l’une au service du marché nord américain et l’autre dédiée à l’Europe, au Moyen-Orient et à l’Afrique. Ce fonctionnement permet d’obtenir une production la plus locale possible, ainsi d’une meilleure résilience face aux risques. Enfin, en renforçant son positionnement sur un marché mature tel que l’Amérique du Nord, Sunna Design accélère le développement de son écosystème d’applications IoT alimentées par l’énergie propre du moteur solaire intelligent de Sunna Design. Ces applications autonomes connectées répondent aux besoins des villes intelligentes en matière de connectivité, de télécommunications ou encore de sécurité.

« SOL et Sunna Design partagent la même vision d’améliorer la vie des citoyens grâce au déploiement à grande échelle de solutions solaires autonomes. Les deux entreprises possèdent une approche complémentaire du marché et ont su se démarquer par la qualité, la fiabilité et la durabilité de leurs solutions, » déclare Ignace de Prest. « Cette acquisition nous permet de consolider notre portefeuille de solutions et services et faire grandir notre réseau de représentants à l’échelle mondiale, pour répondre de manière plus complète et plus agile aux attentes des clients. L’opération vient ainsi nourrir notre stratégie de croissance ambitieuse, soutenue par des collaborateurs experts de leur secteur et un support client d’exception. »

Quid de Sunna Design ?

Sunna Design améliore la vie des citoyens en bâtissant un monde plus propre grâce à l’énergie solaire. L’entreprise a développé une plateforme technologique révolutionnaire, Power & Connect, destinée à alimenter et connecter des applications extérieures autonomes à l’aide de l’énergie solaire. Cette plateforme est déclinée dans une offre unique de solutions et services permettant de garantir aux clients fiabilité, robustesse et durée de vie inégalée dans toutes les conditions climatiques. Avec l’éclairage public comme premier segment d’activité, l’entreprise a déployé plus de 100 000 solutions solaires intelligentes dans plus de 60 pays grâce à son réseau de partenaires à forte valeur ajoutée. Sunna Design détient 23 brevets et a été récompensé par 11 prix internationaux.