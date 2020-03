EDF Pulse & You lance une campagne pour connaître les attentes du grand public en matière d’électricité verte

EDF Pulse & You lance une campagne de co-idéation pour dresser un état des lieux de la connaissance et de la compréhension de l’électricité verte pour les consommateurs. Tout au long de celle-ci, la plateforme invitera les Pulseurs à répondre aux questions, à partager leurs idées et à aller plus loin sur ce sujet. Objectif d’EDF : mieux comprendre le regard des clients sur l’énergie verte, ce qu’ils y incluent, ce qu’ils en excluent, pour mieux définir ce qui doit composer l’offre de fourniture d’énergie verte idéale, en alignement avec les attentes des Français.

Une campagne d’idéation pour mieux identifier les attentes des clients



Dans le cadre de cette campagne, EDF Pulse & You s’appuie sur sa communauté engagée de plus de 4000 Pulseurs pour aider EDF à créer une offre qui réponde vraiment aux besoins des consommateurs en matière d’énergie verte. Du 27 février au 10 juin 2020, sur sa plateforme, EDF Pulse & You invite les participants à partager leurs idées, leur vision de ce qu’est l’énergie verte, et de ce qui doit faire partie d’une offre en la matière. Ainsi, cette co-idéation permettra à EDF Pulse & You d’obtenir des réponses aux questions suivantes :

Qu’est-ce que l’électricité verte pour le grand public ? Comment est-elle définie ? Quelles sont les attentes des consommateurs en termes d’offre de fourniture d’électricité verte ? Quels sont les critères les plus importants pour un client (localisation, type d’énergie, garantie d’origine…)? Quelles sont ses motivations à souscrire à ce type d’offre?

Pour une offre verte alignée par rapport aux attentes

Lors d’un tirage au sort, plusieurs lots (vélo électrique, Fairphone 3, carte cadeau DreamAct) seront remis aux Pulseurs qui obtiendront le plus de points (en fonction de leurs propositions, des commentaires émis et des avis positifs reçus sur leurs idées). Tout l’enjeu de cette campagne est de bien comprendre ce qui se cache derrière la notion de “vert” du point de vue des consommateurs pour ensuite permettre à EDF de proposer une offre d’électricité verte parfaitement alignée à leurs attentes.

www.edfpulseandyou.fr/environnement/electricite-verte/