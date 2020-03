CS WISMAR face Ã  la crise du Covid-19

A l’heure où l’épidémie de coronavirus semble s’installer durablement, et paralyse un peu plus chaque jour la France, les craintes s’immiscent également sur le marché européen du photovoltaïque. David Vauchel, Directeur de CS Wismar France fait le point sur la situation actuelle et les conséquences sur l’activité.

La situation actuelle est particulièrement compliquée en Europe aujourd’hui. Les annonces arrivent au compte-gouttes et la propagation du virus menace un peu plus chaque jour notre santé ainsi que l’économie de nos pays. Le secteur du photovoltaïque n’est pas épargné par cette crise mais CS Wismar a mis en place des mesures pour maintenir la livraison des commandes. Notre production étant située en Allemagne, la marchandise peut encore circuler. Mais qu’en sera-t-il demain, dans une semaine ? C’est une situation très préoccupante et inconfortable, tant pour nous fabricants que pour nos clients !

Le contexte est anxiogène, particulièrement complexe et une crainte, secondaire à celle de notre santé subsiste, celle de l’économie. Beaucoup de questions se posent aujourd’hui pour les entreprises, leurs contrats, la faisabilité des chantiers… notamment dans le domaine du photovoltaïque ! Une chose est sûre, nous ferons notre maximum pour répondre à la demande et assurer les livraisons, encore très importantes aujourd’hui. Nous sommes tributaires des décisions des autorités française et allemande, bien sûr, mais nous sommes pleinement mobilisés.

CS Wismar s’est engagé rapidement pour assurer la protection de ses employés : sensibilisation du personnel au sujet des mesures barrières, mise à disposition de masques et de gel hydroalcoolique, tests de dépistage préventifs et arrêt des visites usines. En ce qui concerne l’équipe de CS Wismar France, elle est en télétravail afin d’assurer une continuité de service.

Notre supply chain est fiable et de qualité, ce qui nous permet depuis le début de l’année de continuer à livrer nos clients et de les accompagner au mieux dans tous leurs projets. L’anticipation dans l’achat de stocks de composants, notre capacité de production totalement européenne avec des usines en Allemagne ainsi que notre flexibilité nous ont offert cette possibilité. Nous ne pouvons pas présager des décisions qui seront prises dans les jours ou les semaines à venir mais, en attendant, nous continuons de produire l’ensemble de notre gamme de modules, y compris la gamme bas carbone. Dans tous les cas, nous restons à votre disposition et à votre écoute durant toute la durée de cette crise.

CS Wismar a débuté l’année sous les meilleurs hospices avec un bon bilan 2019 nous permettant d’asseoir notre position de leader européen, notamment sur les modules à faible luminance destinés aux aéroports. Une position confortée sur le début d’année 2020 avec par exemple 6 projets faible luminance livrés ainsi que des projets bas carbone. Avec l’arrivée du coronavirus et l’installation de l’épidémie en Europe le premier semestre 2020 s’annonce compliqué pour tous mais je souhaite rester optimiste, nous arriverons à faire redémarrer l’activité et son économie, ensemble.Tous ensemble, nous nous relèverons de cette crise. Le photovoltaïque est un secteur d’avenir, porteur de sens et d’espoir.