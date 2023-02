Sunna Design accÃ©lÃ¨re sa croissance et se projette en 2023

Sunna Design, spécialiste français de l’éclairage public solaire et connecté, annonce un doublement de son chiffre d’affaires à plus de 18M€ en 2022, confirmant ainsi ses ambitions de forte croissance. Cette performance s’accompagne du premier exercice rentable avec un résultat opérationnel positif. Une sacrée performance !

Sur l’année 2022, Sunna Design a bénéficié de l’effet conjugué de la solidité des marchés récurrents (Amérique du Nord et Europe) et de l’accélération du déploiement des grands projets en Afrique. « Je me réjouis de cette bonne performance en 2022 et suis confiant pour 2023 avec notamment le déploiement de grands projets en Afrique, qui viennent compléter un carnet de commande déjà sécurisé. Notre ambition est d’accélérer encore cette dynamique afin d’éclairer et de connecter le monde toujours plus durablement, » déclare Ignace de Prest, Président du Directoire de Sunna Design

Croissance sur les marchés matures

Dans le contexte énergétique tendu en 2022, où les enjeux de transition écologique, de réduction de factures énergétiques et de décarbonation deviennent des impératifs, Sunna Design s’est affirmée comme un acteur incontournable de l’éclairage solaire public en France. La hausse des prises de commande enregistrées en 2022 aux Etats-Unis comme en Europe marque l’intérêt croissant des collectivités locales et des entreprises privées pour les solutions fiables, autonomes et robustes de Sunna Design. Avec l’une des gammes les plus complètes du marché par le rapprochement effectif avec SOL Inc (racheté en 2020), Sunna Design est en mesure d’offrir une solution fabriquée en France, adaptée et dimensionnée aux besoins de chaque projet. Face aux fortes tensions sur les approvisionnements de composants, les équipes de Sunna Design ont su se mobiliser pour assurer la continuité de la production tout en limitant les risques de rupture de la supply chain et la hausse des coûts.

Accès à l’énergie : grands projets sur le continent africain

Par son avance technologique et sa capacité à s’appuyer sur des partenaires locaux, Sunna Design a pu lancer ses premiers projets d’envergure nationale sur le continent africain dans des zones pas ou peu électrifiées, pour lesquelles les lampadaires ont été développés en premier lieu. Signé en décembre 2021, le projet d’installation de 50 000 candélabres autonomes solaires en milieu rural au Togo, accompagné de services de maintenance sur 12 ans, est en cours de déploiement. Pour permettre sa mise en œuvre, Sunna Design a réuni une équipe d’exécution de 10 personnes basée à Lomé, ainsi qu’une cinquantaine d’installateurs et sous-traitants à travers le pays. Un second grand projet a d’ailleurs été signé en novembre 2022 au travers d’une convention de fourniture de lampadaires solaires autonomes avec l’association Communes et villes unies du Cameroun (CVUC). 100 750 candélabres seront livrés et installés dans 260 communes togolaises en zone rurale. La première phase du projet prévoit l’installation en 2023 de 17 750 lampadaires solaires produits sur le site de Blanquefort en Gironde. Par ces projets, Sunna Design souhaite avant tout valoriser l’emploi local et favoriser le développement durable, responsable et social dans les territoires où sont installés ses solutions solaires. Cette réussite et cet engagement à l’international ont été récompensés par Le Prix « coup de coeur Green » au Palmarès Le Moci 2022 des entreprises exportatrices.

Une équipe structurée

Afin de répondre à sa croissance et structurer sa gouvernance, Sunna Design a renforcé sa direction avec la nomination de Thibaud Des Déserts, Directeur Grands Projets & Exécution, et de Valentine Djidji, Directrice Marketing et Communication. Sunna Design a clôturé l’année 2022 en célébrant les 10 ans de création de l’entreprise au Palais de la Bourse à Bordeaux, l’occasion de rassembler l’ensemble de ses équipes et partenaires pour fêter ses succès. Côté perspectives et pour 2023, Sunna Design entend poursuivre cette forte dynamique de croissance avec notamment le déploiement de nouveaux grands projets dont certains sont en discussions avancées. Le renforcement de l’action commerciale et l’optimisation de la production permettront d’accélérer une dynamique déjà confirmée sur tous les territoires où Sunna Design est implanté.