Iberdrola remporte un projet de centrale solaire flottante en Alsace

Iberdrola, l’un des plus grands producteurs d’énergie renouvelable au monde, vient de remporter son premier projet de centrale solaire flottante en France d’une capacité totale de 25 mégawatts-crête (MWc) dans le cadre d’un appel à candidatures lancé en juin 2022 par la commune de Kurtzenhouse (67) en Alsace.Quand le solaire marche sur l’eau !

Implanté durablement en France, Iberdrola se diversifie à présent dans le développement de projets solaires flottants sur des sites industriels en activité. “Nous sommes très fiers de contribuer aux côtés de la commune de Kurtzenhouse au développement de solutions de production d’énergie verte. Ce projet renforce la position d’Iberdrola France dans la Région Grand Est. Dans cette région, la société développe déjà pour Solvay une centrale solaire pour alimenter en électricité verte son usine de Tavaux (Jura). En parallèle, Iberdrola travaille également en Moselle sur une solution agrivoltaïque de 3 MW pour optimiser la production laitière d’une exploitation agricole“ a déclaré Thierry Vergnaud, Directeur Iberdrola France du pôle onshore (éolien terrestre et photovoltaïque).

Une centrale solaire flottante sur une gravière en activité

La centrale solaire flottante sera développée, construite et exploitée par Iberdrola sur le bassin de la gravière de Bischwiller dont le foncier est partiellement détenu par la commune de Kurtzenhouse. Cette gravière est actuellement exploitée par la société Eqiom Granulats qui extrait et commercialise des sables et gravillons d’origine alluvionnaire sur le site. Durant la phase de construction et d’exploitation de la centrale, Iberdrola prendra en compte la présence de ces activités et garantira la poursuite de leur exploitation. La centrale solaire flottante occupera une surface d’environ 13,5 hectares sur les 28 hectares disponibles du site. “L’implantation de cette centrale solaire flottante représente une véritable opportunité pour notre territoire. Ce projet de production d’énergie verte contribue à l’autonomie énergétique du territoire tout en luttant contre le réchauffement climatique dans un contexte marqué par l’envolée des prix de l’électricité ” a souligné Marc Moser Maire de Kurtzenhouse.

Fin 2026, 10 000 foyers alsaciens seront alimentés en électricité verte

Depuis Janvier 2023, Iberdrola a lancé les études environnementales et techniques afin de déterminer et d’opter pour la solution technologique la plus adaptée au projet et au site. Cesétudes se termineront début 2024. La demande de permis de construire devrait être déposée au printemps 2024 pour une mise en service prévue à la fin de l’été 2026. La durée d’exploitation est de 30 ans. La centrale disposera d’une capacité de production installée de 25 MWc. Elle produira annuellement environ 27 GWh d’électricité verte (sur la base d’une capacité de production de 25 MWc). L’électricité sera injectée sur le réseau de distribution afin d’être consommée localement par près de 10 000 foyers alsaciens (Données de la FEE de consommation moyenne d’un ménage français (hors chauffage) de 2 700 kWh / an). A la fin de l’exploitation de la centrale, Iberdrola prendra en charge 100 % du démantèlement et la remise en état du site. A noter, par ailleurs, les retombées économiques pour le territoire ! Iberdrola privilégiera les entreprises locales pour la réalisation de cette centrale qui mobilisera en phase chantier environ 80 emplois et 6 emplois pérennes directs et indirects en phase d’exploitation pour la maintenance.

Encadré

Iberdrola acteur engagé sur le marché français

Présent en France depuis une vingtaine d’années, Iberdrola développe, construit et exploite des projets d’énergie renouvelable en France, en privilégiant le respect de l’environnement et le développement social et économique des régions où ses installations sont implantées. L’entreprise prévoit d’investir environ 4 milliards d’euros d’ici 2025, principalement dans des projets d’énergie renouvelable. Iberdrola exploite en France 11 projets éoliens totalisant une puissance installée de 118 MW. En ce qui concerne ces activités terrestres, la société développe un portefeuille de projets éoliens et photovoltaïques de plus de 800 MW à différents stades d’avancement, depuis Paris et avec ses bureaux en région à Lyon, Nantes, Nancy, Bordeaux, Limoges et Marseille. Par ailleurs, la société construit actuellement dans la Baie de Saint-Brieuc un parc éolien en mer de 496 MW qui sera mis en service en décembre 2023.