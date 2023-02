Le nouveau catalogue Thermador trÃ¨s axÃ© sur la transition Ã©nergÃ©tique et les renouvelables

Thermador, le spécialiste des accessoires pour le chauffage et le sanitaire, dévoile son catalogue 2023. Dès la couverture, Thermador affiche sa volonté d’agir en faveur du développement durable en proposant des solutions innovantes pour accélérer la transition environnementale. L’accent est mis sur les énergies renouvelables.

Les premiers chapitres sont dédiés aux solutions de chauffage et production d’E.C.S. dans les installations solaires, pompes à chaleur, biomasse et géothermie. On y découvre :

la gamme solaire complétée par de nouveaux packs solaires S.S.C. et C.E.S.I.,

les nouveaux groupes hydrauliques Modulfit dédiés aux installations biomasse,

le nouveau pot de décantation Caleffi XF avec 3 niveaux d’actions particulièrement adapté aux installations pompe à chaleur.

Thermador affirme ainsi sa volonté de contribuer à la transition énergétique en proposant des solutions fiables pour un bâtiment durable.

Le suivi réglementaire pour chaque gamme

L’engagement de Thermador se démontre aussi par sa capacité d’adaptation aux évolutions règlementaires. En effet l’ensemble des produits distribués est conforme à la réglementation 4MS (arrêté du 25 juin 2020). De plus la gamme de systèmes solaires combinés S.S.C. a été remaniée afin de respecter les critères d’éligibilité aux aides gouvernementales MaPrimeRenov’ et CEE.

Thermador va même au-delà des exigences règlementaires en supprimant progressivement le chrome de certaines gammes de produits comme sur les groupes de sécurité désormais en laiton. On découvre également le premier réducteur de pression Thermador sans plomb ! Thermador se décline de plus en plus en vert !