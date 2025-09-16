SunLib poursuit sa croissance avec + 60 % dâ€™abonnÃ©s chaque trimestre et de nouvelles levÃ©es de fonds

SpÃ©cialiste de lâ€™abonnement dâ€™autoconsommation solaire en France, SunLib vise plus de 10 000 clients abonnÃ©s en 2026 et consolide le financement de son modÃ¨le via de nouvelles levÃ©es de fonds. Une rentrÃ©e en fanfare malgrÃ© les incertitudesÂ !Â Â

RentrÃ©e riche dâ€™actualitÃ©s pour SunLib, lâ€™entreprise solaire engagÃ©e ! Un peu plus dâ€™un an aprÃ¨s son lancement, et malgrÃ© les vents contraires sur la filiÃ¨re, SunLib couvre dÃ©sormais lâ€™ensemble du territoire national en maintenant son Ã©lan. Ã€ la croissance soutenue du nombre dâ€™abonnÃ©s (+ 60 % chaque trimestre) rÃ©pond celle des investissements avec de nouveaux partenariats bancaires, une levÃ©e de fonds participative en cours, et la prÃ©paration dâ€™une levÃ©e en fonds propres de grande envergure. SunLib lance Ã©galement une nouvelle plateforme web et sera prÃ©sente sur les grands salons de lâ€™automne.

Une rÃ©volution de lâ€™accÃ¨s Ã lâ€™Ã©nergie

Largement rÃ©pandu aux Etats-Unis et dans plusieurs pays europÃ©ens, lâ€™abonnement solaire se dÃ©veloppe en France et SunLib est Ã la pointe. Avec plus de 200 installateurs partenaires et plusieurs centaines dâ€™abonnÃ©s, lâ€™entreprise nÃ©e en 2024 est dâ€™ores et dÃ©jÃ leader dâ€™un marchÃ© Ã©mergent qui rÃ©volutionne lâ€™accÃ¨s Ã lâ€™Ã©nergie des FranÃ§ais. Lâ€™abonnement SunLib permet en effet Ã tous de sâ€™Ã©quiper dâ€™une installation solaire photovoltaÃ¯que clÃ© en main et performante sans avancer un centime : pas besoin dâ€™apport ou de crÃ©dit pour les particuliers, pas dâ€™investissement ou dâ€™endettement lourd pour les entreprises et collectivitÃ©s. Â« Les FranÃ§ais aiment le solaire, ils veulent le solaire (86% sont favorables Ã son dÃ©veloppement selon une Ã©tude Ifop rÃ©cente) mais sâ€™Ã©quiper reste un luxe quand une installation de base (3 kWc pour un foyer de 2 Ã 4 personnes) coÃ»te entre 6000 et 8500 â‚¬ Â», constate lâ€™Ã©quipe fondatrice de SunLib. Â« Avec des mensualitÃ©s faibles et abordables Ã partir de 49 euros TTC, notre abonnement lÃ¨ve ce frein-lÃ . Et aussi celui de la complexitÃ© puisque sâ€™abonner est simple, sans surprise. Les dÃ©marches sont prises en charge, les garanties de bon fonctionnement et du matÃ©riel sont incluses pendant toute la durÃ©e du contrat (ce qui nâ€™est pas le cas pas quand on achÃ¨te lâ€™installation). Â» Â« Nous voulons que tout le monde accÃ¨de facilement aux bÃ©nÃ©fices du solaire : produire et autoconsommer une Ã©lectricitÃ© propre, gagner en autonomie Ã©nergÃ©tique, maÃ®triser son budget, participer Ã la transition Ã©nergÃ©tiqueâ€¦ Â», ajoute Karine Lienhard, cofondatrice et directrice gÃ©nÃ©rale de SunLib. Â« Ces avantages ne doivent pas Ãªtre rÃ©servÃ©s aux foyers aisÃ©s, aux entreprises Ã fortes capacitÃ©s dâ€™investissement et aux collectivitÃ©s les moins en tension financiÃ¨re. Â»

Une croissance qui rÃ©siste au climat dâ€™incertitudes

Avec une progression de + 60 % du nombre dâ€™abonnÃ©s chaque trimestre, SunLib montre la pertinence de son modÃ¨le. Tout le monde sâ€™abonne : particuliers, professionnels (garage automobile, cabinet mÃ©dical, entreprise de plomberie gÃ©nÃ©rale, pompes funÃ¨bres, centre dâ€™accueil, salle de sport, station-service, gÃ®te, exploitation dâ€™Ã©levageâ€¦). GrÃ¢ce Ã un partenariat stratÃ©gique avec Maison solaire Voltalia, lâ€™abonnement SunLib est Ã©galement distribuÃ© via de grandes enseignes franÃ§aises comme Leroy Merlin. Cette croissance est une performance dans une pÃ©riode compliquÃ©e pour la filiÃ¨re solaire, entre remise en cause du dÃ©veloppement des Ã©nergies renouvelables, fake news, report de la feuille de route Ã©nergÃ©tique franÃ§aise (PPE) dans un contexte de crise politique, TVA Ã 5,5 % sur les installations annoncÃ©e mais rendue inaccessible pour la majoritÃ© des projets par son arrÃªtÃ© dâ€™applicationâ€¦ Â« La croissance de SunLib est en ligne avec nos prÃ©visions Â», indique lâ€™Ã©quipe fondatrice de SunLib, Â« mais il est clair que le contexte a changÃ© depuis notre naissance au printemps 2024. Sur la transition Ã©cologique et le solaire, nous sommes passÃ©s du consensus au clivage. Cela ne nous arrÃªtera pas, au contraire. La France est sous-Ã©quipÃ©e en photovoltaÃ¯que, avec un taux de pÃ©nÃ©tration pour lâ€™autoconsommation autour de 3 %, contre 15 Ã 20 % en Hollande, 15 % en Allemagneâ€¦ Il faut dÃ©mocratiser, il y a urgence de massifier le solaire en toiture, câ€™est le premier dÃ©fi Ã©nergÃ©tique franÃ§ais. On ne pourra pas se passer du photovoltaÃ¯que, nous le disons depuis toujours. Et câ€™est lâ€™abonnement solaire qui rendra possible cette massification. Sâ€™abonner, câ€™est gagner en indÃ©pendance Ã©nergÃ©tique et prendre le pouvoir sur le prix de lâ€™Ã©lectricitÃ© grÃ¢ce aux Ã©conomies rÃ©alisÃ©es.Â». Â»

Un financement solide et ambitieux

Le principe de lâ€™abonnement impliquant la propriÃ©tÃ© des installations pour SunLib, la croissance des abonnÃ©s entraÃ®ne celle des investissements en infrastructure. AprÃ¨s une premiÃ¨re levÃ©e de fonds supÃ©rieure Ã 3 Mâ‚¬, lâ€™entreprise a dÃ©veloppÃ© ses partenariats bancaires. Soutenue depuis ses dÃ©buts par la BPI, elle est Ã©galement financÃ©e par la Caisse dâ€™Ã‰pargne Provence Alpes Corse et la SociÃ©tÃ© gÃ©nÃ©rale MÃ©diterranÃ©e. En parallÃ¨le, les levÃ©es de fonds sâ€™enchaÃ®nent :

â€¢ SunLib a dÃ©passÃ© son objectif initial et vise 1 Mâ‚¬ en obligations convertibles, sur la plateforme dâ€™investissement durable et participatif Lita,

â€¢ SunLib prÃ©pare une levÃ©e significative auprÃ¨s de fonds dâ€™investissement pour renforcer ses fonds propres.

Â« Nous sommes sur la bonne trajectoire de financement parce que la finance, contrairement Ã certains, a confiance dans le photovoltaÃ¯que Â», affirme Arnaud Langlois, prÃ©sident et cofondateur de SunLib. Â« Câ€™est aujourdâ€™hui lâ€™Ã©nergie la plus facile Ã financer parce quâ€™elle est prÃ©visible. Quand vous construisez une installation quelle que soit sa taille, vous Ãªtes capable de savoir avec un grand degrÃ© de prÃ©cision son productible en Ã©lectricitÃ©. Vous savez aussi quâ€™elle va durer pendant trÃ¨s longtemps, jusquâ€™Ã 30 ans et au-delÃ , et que les pannes sont rares. Pour un investisseur, câ€™est Ã©videmment rassurant. Â»

EncadrÃ©

SunLib sous les projecteurs

â€¢ SunLib renforce son accessibilitÃ© et son image avec un nouveau site web www.sunlib.fr lancÃ© dÃ©but septembre : une plateforme repensÃ©e pour offrir une expÃ©rience utilisateurs plus moderne, plus intuitive, plus fluide, plus complÃ¨te et redoubler de pÃ©dagogie sur le solaire et lâ€™abonnement.

â€¢ SunLib sera prÃ©sente aux JournÃ©e territoriales (18 au 20 septembre Ã Muret, Haute-Garonne), Ã Solar & Storage, salon spÃ©cialisÃ© sur les solutions de stockage et dâ€™Ã©nergie solaire (5 et 6 novembre Ã Paris) et au forum des Ã©nergies renouvelables EnergaÃ¯a (10 et 11 dÃ©cembre Ã Montpellier).