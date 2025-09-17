JinkoSolar, champion du monde des modules vendus au premier semestre 2025

Selon PV Infolink, les dix premiers industriels du photovoltaÃ¯ques ont vendu 247,9 GW de modules au premier semestre 2025, soit une hausse de 10 %. JinkoSolar s’est hissÃ© en tÃªte du classement mondial avec environ 41 GW de livraisons, un rÃ©sultat inÃ©galÃ© par aucun autre fabricant auparavant.

JinkoSolar doit essentiellement ces rÃ©sultats commerciaux aux performances en matiÃ¨re dâ€™innovation. Les avancÃ©es de Jinko Solar en matiÃ¨re d’efficacitÃ© Ã©nergÃ©tique sont attribuÃ©es Ã des technologies de pointe telles que l’amÃ©lioration par laser de mÃ©tallisation, la passivation haute qualitÃ© de l’Ã©metteur et le contact de passivation par absorption locale, ainsi qu’Ã des innovations clÃ©s comme la technologie graphique Ã film intÃ©grÃ©, la technologie de grille ultra-multi-principale SMBB et la technologie de film rÃ©flÃ©chissant cÃ´tÃ© module. Suite Ã la rÃ©cente publication du Â«Â Livre blanc sur la technologie TOPCon et la solution commerciale Tiger Neo 3.0Â Â» au SNEC 2025, cette derniÃ¨re avancÃ©e souligne la forte capacitÃ© de JinkoSolar Ã Ãªtre Ã la pointe du progrÃ¨s technologique photovoltaÃ¯que.

JinkoSolar vise Ã augmenter de plus de 40 % sa capacitÃ© de production cette annÃ©e et Ã atteindre 40 Ã 50 GW de capacitÃ© TOPCon haute puissance d’ici fin 2025. La derniÃ¨re gÃ©nÃ©ration de TOPCon Ã haut rendement peut atteindre une puissance maximale de 670 W, avec un rendement de module allant jusqu’Ã 24,8 % et une bifacialitÃ© de 85 %, offrant une prime de 10 % par rapport aux produits TOPCon traditionnels. GrÃ¢ce Ã l’innovation continue dans la technologie TOPCon de type N et aux amÃ©liorations de capacitÃ© existantes, l’entreprise est bien positionnÃ©e pour accÃ©lÃ©rer l’accÃ©lÃ©ration de la croissance des capacitÃ©s du secteur, soutenir la lutte contre l’involution du secteur et promouvoir un dÃ©veloppement durable Ã long terme.