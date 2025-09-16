Recrutement : Gilles Goaer rejoint l’IPVF pour accÃ©lÃ©rer l’industrialisation du tandem pÃ©rovskite-silicium

L’Institut PhotovoltaÃ¯que d’ÃŽle-de-France (IPVF) annonce le recrutement de Gilles Goaer comme Directeur Technologies & Programmes.Â VÃ©tÃ©ran du PV avec 35 ans d’expÃ©rience, il quitte son poste de VP R&D chez Photowatt pour rejoindre Ã plein temps l’institut de Saclay. Gilles Goaer dispose dâ€™une prÃ©cieuse expertise Lab-to-Fab cruciale. Il a montÃ© deux plateformes prÃ©-industrielles chez PV Alliance et dÃ©veloppÃ© la R&D autour des cellules TOPCon type N sur matÃ©riau monolike bas carboneÂ chez Photowatt. Son obsession : transformer les innovations de laboratoire en rÃ©alitÃ©s industrielles rentables.

Membre du Industry Advisory Committee de l’IPVF depuis un an aux cÃ´tÃ©s de Bruno Delahaye, Nicolas Evanno et Axel Becker, Gilles Goaer a suivi de prÃ¨s les avancÃ©es sur le tandem 4T pÃ©rovskite-silicium. Sa dÃ©cision de franchir le pas, du conseil Ã l’action,Â tÃ©moigne de la maturitÃ© technologique atteinte.

Cap sur 2030.Â Sa mission : piloter la montÃ©e en TRL (Technology Readiness Level) qui permet d’Ã©valuer et d’amÃ©liorer laÂ maturitÃ© technologiqueÂ des innovations jusqu’au transfert industriel, notamment vers les partenaires Voltec Solar, HoloSolis et Carbon. L’objectif affichÃ© : 5 GW de capacitÃ© tandem en France d’ici 2030 avec des rendements de 26% et une empreinte carbone divisÃ©e par 3.Â Roch Drozdowski-Strehl, DG de l’IPVF, salue “un signal fort pour toute la filiÃ¨re” et remercie Gregory Marque pour son engagement dans le rÃ´le jusqu’Ã prÃ©sent.