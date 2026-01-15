SunLib lÃ¨ve 25 millions dâ€™euros auprÃ¨s dâ€™Ã‰popÃ©e Gestion pour accÃ©lÃ©rer le dÃ©veloppement de lâ€™abonnement solaire en France

SunLib et Ã‰popÃ©e Gestion annoncent un partenariat stratÃ©gique pour accÃ©lÃ©rer le dÃ©ploiement dâ€™installations photovoltaÃ¯ques clÃ© en main, auprÃ¨s du plus grand nombre. SunLib propose une solution dâ€™autoconsommation solaire disponible sous forme dâ€™abonnement longue durÃ©e partout en France.

Ã‰popÃ©e Gestion apporte 25 Mâ‚¬ pour soutenir la trÃ¨s forte croissance de SunLib sur le marchÃ© Ã©mergent de lâ€™abonnement. La sociÃ©tÃ© dispose ainsi dâ€™une capacitÃ© renforcÃ©e pour accÃ©lÃ©rer son modÃ¨le Ã©conomique pionnier et rÃ©silient qui vise, Ã lâ€™horizon 2030, lâ€™Ã©quipement de 100 000 clients.

Un investissement pour dÃ©mocratiser le recours Ã lâ€™Ã©nergie solaire

PrÃ©curseur de lâ€™abonnement dâ€™autoconsommation solaire en France, SunLib permet aux particuliers, aux entreprises et aux collectivitÃ©s de sâ€™Ã©quiper dâ€™installations photovoltaÃ¯ques en levant deux freins majeurs : le coÃ»t initial et la complexitÃ© dâ€™accÃ¨s. PlutÃ´t quâ€™acheter leur installation, les abonnÃ©s SunLib rÃ¨glent une mensualitÃ© d’abonnement pour son utilisation. Pas besoin dâ€™apport ou de crÃ©dit pour les particuliers, aucun investissement ou endettement lourd pour les entreprises et collectivitÃ©s. Tout est compris dans le forfait dâ€™abonnement, de lâ€™Ã©tude de faisabilitÃ© aux garanties de bon fonctionnement du matÃ©riel pendant toute la durÃ©e du contrat. Ce modÃ¨le dâ€™abonnement rÃ©pond Ã une aspiration forte des FranÃ§ais, majoritairement favorables au dÃ©veloppement du solaire (86 % selon une Ã©tude Ifop rÃ©cente). Il permet, au plus grand nombre, dâ€™accÃ©der facilement aux bÃ©nÃ©fices du solaire : produire et autoconsommer une Ã©lectricitÃ© verte et renouvelable, gagner en autonomie Ã©nergÃ©tique, maÃ®triser son budget en rÃ©duisant sa facture dâ€™Ã©nergie, dÃ©carboner sans sâ€™endetter. La force du modÃ¨le dÃ©ployÃ© par SunLib repose sur une approche partenariale qui rassemble les acteurs locaux de la transition Ã©nergÃ©tique en sâ€™appuyant sur un vaste rÃ©seau dâ€™installateurs locaux indÃ©pendants certifiÃ©s RGE (Reconnu Garant de lâ€™Environnement/QualiPV) et agrÃ©Ã©s par SunLib. Cette dÃ©marche, ancrÃ©e dans les territoires, est particuliÃ¨rement diffÃ©renciante sur le marchÃ© en alliant expertise locale et impact concret pour accÃ©lÃ©rer la transition Ã©nergÃ©tique. Dâ€™ores et dÃ©jÃ leader de son marchÃ©, SunLib dÃ©montre mois aprÃ¨s mois que lâ€™abonnement est la solution dâ€™avenir face au grand dÃ©fi de la transition Ã©nergÃ©tique franÃ§aise : dÃ©mocratiser le solaire pour massifier lâ€™autoconsommation dâ€™Ã©lectricitÃ©, dans un pays oÃ¹ 2,5 % seulement des foyers franÃ§ais sont Ã©quipÃ©s dâ€™une installation photovoltaÃ¯que, contre 15 % en Allemagne.

Â«Â La dÃ©monstration du succÃ¨s dâ€™un modÃ¨le non dÃ©pendant des aides de lâ€™EtatÂ Â»

SunLib qui compte dÃ©jÃ plus de 300 installateurs partenaires et de grandes enseignes parmi ses distributeurs connaÃ®t une croissance rapide de ses abonnÃ©s, entraÃ®nant mÃ©caniquement une hausse de ses besoins dâ€™investissement, lâ€™entreprise Ã©tant propriÃ©taire des installations. Les fonds levÃ©s auprÃ¨s dâ€™Ã‰popÃ©e Gestion permettront de financer lâ€™Ã©quipement de milliers de nouveaux abonnÃ©s dÃ¨s 2026, tout en bÃ©nÃ©ficiant au tissu local dâ€™installateurs. Â« Nous pensons que la France offre un potentiel extraordinaire pour le dÃ©veloppement du photovoltaÃ¯que et que lâ€™abonnement est la solution pour adresser ce potentiel Â», indique Arnaud Langlois, PrÃ©sident et cofondateur de SunLib. Â« Avec Ã‰popÃ©e Gestion, nous partageons la vision d’une transition Ã©nergÃ©tique accÃ©lÃ©rÃ©e par la dÃ©mocratisation du solaire dans les territoires grÃ¢ce Ã l’abonnement. Nous saluons la force de leur engagement Ã nos cÃ´tÃ©s. DÃ¨s sa crÃ©ation, SunLib a fait le choix dâ€™un ancrage rÃ©gional en nouant des partenariats avec les installateurs locaux et en dÃ©ployant une force commerciale de proximitÃ©. La forte croissance de SunLib depuis sa crÃ©ation apporte la dÃ©monstration du succÃ¨s dâ€™un modÃ¨le non dÃ©pendant des aides de lâ€™Etat Â».

Une ambition commune de soutenir la transition Ã©nergÃ©tique

Pour Ã‰popÃ©e Gestion qui intervient via ses fonds Infrastructures et Climat, la solution portÃ©e par SunLib est une rÃ©ponse aux enjeux de transition bas-carbone qui allie performance Ã©nergÃ©tique et ancrage territorial. La dÃ©marche affiche, par ailleurs, une trajectoire climatique exemplaire (alignÃ©e sur 1,6Â°C) qui rÃ©duit activement les Ã©missions de COâ‚‚ et rÃ©pond aux critÃ¨res les plus exigeants en matiÃ¨re de durabilitÃ© environnementale. Toutes deux entreprises Ã mission, SunLib et Ã‰popÃ©e Gestion partagent un alignement de valeurs pour soutenir le dÃ©veloppement des Ã©nergies renouvelables dans les territoires. Â« Ã‰popÃ©e Gestion est particuliÃ¨rement enthousiaste dâ€™accompagner SunLib dans lâ€™accÃ©lÃ©ration de son dÃ©veloppement en France. Nous avons trouvÃ© chez SunLib une Ã©quipe engagÃ©e et visionnaire qui, avec ses solutions dâ€™abonnement solaire, dÃ©mocratise lâ€™accÃ¨s Ã une Ã©nergie Ã©lectrique abordable, locale et dÃ©carbonÃ©e. Avec notre culture commune dâ€™entrepreneurs innovants, nous travaillons dâ€™ores et dÃ©jÃ Ã de nouveaux services qui viendront prochainement complÃ©ter lâ€™offre dâ€™abonnement solaire Ã destination des particuliers, des entreprises et des collectivitÃ©s Â» conclut Emmanuel Walliser, directeur des Infrastructures chez Ã‰popÃ©e Gestion.