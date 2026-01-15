REDEN renforce son expansion en Italie avec un accord stratégique de co-développement

Le partenariat de REDEDN noué avec l’acteur local ACN-Contract marque une étape clé dans la stratégie de l’entreprise lot-et-garonnaise. Il illustre son ambition : accélérer le déploiement d’un portefeuille de projets photovoltaïques et agrivoltaïques d’envergure et responsables à travers le pays.

Alors que la filière photovoltaïque française montre des signes d’inquiétude pour son marché domestique, de nombreux acteurs se développe par-delà les frontières. Producteur international d’énergie photovoltaïque et acteur du stockage, REDEN vient ainsi de signer un accord-cadre de co-développement avec l’entreprise italienne ACN-Contract, filiale d’ACN-Holding, spécialisée dans les énergies renouvelables depuis 2007. Ce contrat vise le déploiement de projets solaires et agrivoltaïques sur l’ensemble du territoire. “Ce partenariat est une réelle opportunité pour consolider notre présence et maintenir notre dynamique de croissance,” déclare Luca Crisi, Country Manager de REDEN en Italie. “Nous recrutons activement et renforçons nos équipes pour asseoir notre position d’acteur de référence dans le photovoltaïque et le stockage d’énergie dans le pays. Cet accord avec ACN-Contract ouvre de nouvelles opportunités pour étendre nos activités.”

Chaque projet sera évalué et sélectionné par REDEN

ACN-Contract jouit d’un savoir-faire établi dans la conception et la construction de centrales photovoltaïques qui répondent aux critères de développement les plus exigeants. Cette nouvelle collaboration incarne une ambition partagée : participer à la lutte contre le réchauffement climatique avec une énergie bas carbone et des projets responsables. L’objectif est triple : apporter de la valeur ajoutée aux régions, générer des opportunités économiques locales et soutenir les objectifs de développement des énergies renouvelables de l’Italie. Chaque projet sera évalué et sélectionné par REDEN selon ses propres critères de création de valeur, avec la possibilité de se désengager si nécessaire. Cette approche flexible garantit la fiabilité et la qualité des installations photovoltaïques, en lien direct avec la stratégie internationale de long terme du Groupe. “Nous sommes fiers de collaborer avec REDEN, un acteur de confiance dont les valeurs et le professionnalisme rejoignent les nôtres,” ajoute Fabrizio ANIELLO, CEO et fondateur d’ACN-Contract. “Ensemble, nous souhaitons accélérer le déploiement de l’énergie solaire tout en contribuant au développement durable du territoire et des communautés.” Avec ce contrat-cadre, REDEN franchit une nouvelle étape pour se positionner comme acteur majeur de la transition énergétique en Europe. L’entreprise conjugue expertise internationale et partenariats locaux afin de générer, à grande échelle, un impact positif et durable.