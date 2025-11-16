SunLib fait la promotion de l’abonnement solaire dans le Sud-Ouest

SunLib participe à Enviro-Pro Sud-Ouest, le salon des solutions environnementales et énergétiques en région Occitanie. Objectif : promouvoir le solaire en autoconsommation accessible à tous, via la révolution de l’abonnement.

SunLib a fait de l’abonnement solaire son business model. L’entreprise à la dynamique commerciale soutenue fera partie des exposants (stand B28 – HALL 2) d »Enviro-Pro Sud-Ouest, événement régional inédit en Occitanie, dédié aux solutions et équipements environnementaux pour les professionnels. Rendez-vous au MEETT – Parc des Expositions et Centre de Conventions et Congrès de Toulouse les 19 et 20 novembre !

Décarboner sans s’endetter avec SunLib

Avec plus de 250 installateurs partenaires RGE en France, dont plus de 60 en Occitanie, et plusieurs centaines d’abonnés, SunLib révolutionne l’accès des Français à la production et à l’autoconsommation d’électricité. L’abonnement SunLib permet en effet à tous, foyers, entreprises, collectivité, de s’équiper d’une installation solaire photovoltaïque clé en main, performante, sans endettement et sans investissement. La clé, c’est l’accès à l’usage et aux avantages du solaire sans les inconvénients de la propriété des panneaux. Là est l’innovation majeure de SunLib. « Le modèle se développe vite parce qu’il facilite tout et répond à l’aspiration des Français qui aiment et veulent le solaire : 86% sont favorables à son développement selon une étude Ifop récente. » analyse Karine Lienhard, directrice générale de SunLib. « Notre raison d’être est de rendre accessible à tout le monde ses avantages : produire et autoconsommer une électricité propre, gagner en autonomie énergétique, faire des économies et maîtriser son budget, participer à la transition énergétique… »

Le choix de la croissance partagée et de la proximité

Enviro-Pro est l’occasion pour SunLib de présenter et d’expliquer son offre d’abonnement solaire pour les entreprises, mais aussi de venir à la rencontre de nouveaux partenaires pour continuer à faire grandir son réseau national d’installateurs certifiés RGE. “Notre offre servicielle devient leur avantage concurrentiel”, explique Arnaud Langlois, président de SunLib. “Il y a bien sûr un processus de validation avant l’agrément : un professionnel RGE est un professionnel exigeant, nous le sommes aussi. Mais une fois agréé SunLib, l’installateur dispose d’une nouvelle solution commerciale qui s’appuie sur son savoir-faire plutôt que de le disrupter. Nous sommes une entreprise claire sur son modèle, et c’est celui de la coopération.” “Les professionnels RGE nous rejoignent aussi parce qu’ils ont compris l’évolution des modes de consommation”, ajoute Karine Lienhard, directrice générale de SunLib. “Nous simplifions énormément le projet d’équipement car tout est compris dans le prix de notre abonnement…”