Revolt.eco lève 3 millions d’euros pour accélérer l’installation d’énergies renouvelables

La start-up Revolt.eco, spécialiste des solutions digitales dédiées aux professionnels des énergies renouvelables, lève 3 millions d’euros en pre-seed auprès du fonds allemand Revent, qui lead ce tour de table, aux côtés de business angels issus du secteur de l’énergie et de la tech tels que Cyril Colin, fondateur d’Elum Energy et Maxime Brousse, fondateur de Selency.

Fort de cette levée de fonds, Revolt.eco ambitionne d’accélérer son développement en France et en Europe, renforcer les briques d’intelligence artificielle déjà intégrées à la plateforme, et élargir son offre à de nouveaux marchés verticaux.

Accélérer la transition énergétique grâce à la digitalisation

Alors que l’Union européenne vise 42,5 % d’énergies renouvelables d’ici 2030 (contre 24,5 % aujourd’hui), le développement du secteur reste freiné par le manque d’installateurs qualifiés et l’absence d’outils digitaux adaptés pour les accompagner. Fondée en 2024 par Guillaume Berson, Fabien Defouilhoux et Charles Gwinner, Revolt.eco a pour mission d’accélérer la transition énergétique en dotant les professionnels du secteur d’outils numériques simples et performants. Sa plateforme SaaS aide les installateurs à piloter et automatiser l’ensemble de leur activité commerciale : depuis la prospection jusqu’à la conception du projet. En centralisant l’ensemble du parcours client dans une interface unique, Revolt.eco simplifie le quotidien des installateurs en automatisant les tâches manuelles et en réduisant leurs coûts pour améliorer significativement leur performance commerciale. La digitalisation de ces étapes clés permet aux professionnels de gagner en productivité et d’être jusqu’à quatre fois plus efficaces et rapides, dans la gestion de leurs processus de vente et d’augmenter ainsi les taux de conversion de plus de 30%. La solution contribue à simplifier l’expérience client et la gestion des chantiers, tout en accélérant le déploiement de solutions décarbonées.

L’intelligence artificielle au service des installateurs

Le produit phare de Revolt.eco, Revolt Pro, intègre un simulateur alimenté par l’IA, capable de générer automatiquement des avant-projets personnalisés pour chaque client, directement depuis le site internet de l’installateur. Cette automatisation permet aux professionnels de diviser par quatre le temps de conception d’un projet tout en améliorant la précision des devis et la réactivité commerciale. Grâce à son ergonomie moderne et ses fonctionnalités d’automatisation avancées, Revolt Pro facilite la collaboration entre équipes techniques et commerciales, et rend la gestion de projets complexes plus fluide et plus rapide. Revolt.eco ambitionne de devenir la plateforme de référence des professionnels de l’énergie, en connectant l’ensemble de l’écosystème (installateurs, fournisseurs, clients et partenaires) pour simplifier et accélérer le déploiement des énergies renouvelables à grande échelle. “Revolt.eco s’attaque à l’un des plus grands goulets d’étranglement de la transition énergétique : donner plus de moyens aux professionnels qui déploient le solaire, le stockage et les solutions d’efficacité énergétique dans les bâtiments”, souligne Henrik Grosse Hokamp, Partner chez Revent. “Nous sommes ravis de soutenir leur vision et leur équipe particulièrement axée sur l’exécution.”

Structurer la croissance et renforcer la technologie

Depuis son lancement commercial, Revolt.eco s’est rapidement imposée comme un partenaire clé des professionnels du solaire et du stockage. En moins d’un an, plus de 30 000 installations ont été gérées via Revolt Pro, portée par une communauté grandissante d’utilisateurs : plus de 500 entreprises s’appuient désormais sur Revolt.eco pour concevoir et suivre leurs projets. Cette croissance reflète à la fois la demande croissante du marché et l’impact concret de la solution Revolt.eco sur le terrain. Cette levée marque une nouvelle étape dans le développement de Revolt.eco. La start-up prépare désormais son expansion européenne, avec une première implantation en Belgique, avant d’ouvrir de nouveaux marchés d’ici 2026. Les fonds permettront de renforcer les équipes tech, produit et commerciales, d’intégrer des modèles d’IA avancés pour automatiser la conception technique et les recommandations de projets, et d’accélérer son expansion à l’internationale. Ils serviront également à diversifier le produit vers de nouveaux segments de la rénovation énergétique, au-delà du photovoltaïque et du stockage, afin d’accompagner les installateurs dans l’ensemble de leurs activités. “Cette levée de fonds va nous permettre d’accélérer notre mission : être aux côtés de celles et ceux qui sont en première ligne de la transition énergétique. Nous voulons offrir aux installateurs les outils pour équiper massivement des millions de foyers et d’entreprises en énergies décarbonées, et ainsi amplifier leur impact sur la transition écologique”, conclut Guillaume Berson, cofondateur et CEO de Revolt.eco.