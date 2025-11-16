Le groupe Hellio dévoile ses solutions pour moderniser le patrimoine public, notamment l’autoconsommation collective

À l’occasion du Salon des Maires et des Collectivités Locales, Hellio – acteur de la maîtrise de l’énergie et de l’efficacité énergétique – présentera les 18 et 19 novembre prochains les conclusions de ses dernières études et ses solutions en matière de transition énergétique locale. Parmi celles-ci, l’autoconsommation collective !

Alors que la course pour les élections municipales est désormais bien lancée et que les débats sur les budgets alloués aux Collectivités locales pour 2026 battent leur plein, le groupe Hellio dévoilera une étude inédite sur la consommation énergétique du bâti scolaire en France, enrichie par une réflexion globale sur les enjeux et leviers de valorisation du patrimoine public et de réduction de ses dépenses énergétiques.

“Les collectivités sont aujourd’hui en première ligne pour conduire la transition énergétique »

Ces travaux s’inscrivent dans la continuité d’une enquête que Hellio a menée en avril dernier avec l’Ifop, « Les Français face aux enjeux liés à l’environnement et à la transition énergétique, à un an des élections municipales », qui a notamment révélé qu’une très large majorité des Français (80 %) souhaite que leur maire dispose de davantage de pouvoirs pour agir en matière environnementale. “Les collectivités sont aujourd’hui en première ligne pour conduire la transition énergétique. Nos analyses montrent qu’elles disposent d’un formidable potentiel d’action, mais qu’elles ont besoin de moyens renforcés et d’accompagnements adaptés. En mettant à disposition de nouveaux outils, en éclairant les attentes des citoyens et en apportant des solutions concrètes sur la rénovation du bâti ou l’autoconsommation collective, Hellio entend maximiser son impact auprès des décideurs locaux, afin de contribuer à une transition menée au plus près des territoires”, souligne Pierre-Marie Perrin, directeur des affaires publiques et de la communication du groupe Hellio.

Sobriété énergétique, rénovation des bâtiments publics, déploiement de l’énergie solaire : les attentes fortes des Français

Pour améliorer la maîtrise des consommations énergétiques de leur commune, les maires ont à leur disposition un arsenal de solutions destinées à apporter les réponses que leurs administrés attendent. Dans une logique de sobriété énergétique et de maîtrise des dépenses publiques, les Français attendent de leurs municipalités qu’elles mettent en oeuvre des actions concrètes et visibles.

Selon l’enquête, 87 % des Français plébiscitent le déploiement d’un éclairage public à basse consommation, et 80 % d’entre eux approuvent les politiques de rénovation énergétique des bâtiments publics. De même, ils sont 77 % à soutenir l’installation de panneaux solaires sur les établissements municipaux, 60 % à approuver la réduction de la consommation énergétique des bâtiments publics de leur commune et 47 % à désigner comme prioritaire l’adaptation des écoles primaires aux effets du changement climatique. En termes de finances locales, leur gestion peut être optimisée par une amélioration de la consommation d’énergie, allant de la rénovation thermique des bâtiments publics au développement des énergies renouvelables, en passant par la modernisation des équipements et infrastructures urbaines. L’attente exprimée par les Français d’efficience budgétaire trouve un écho direct dans les politiques de transition énergétique grâce aux économies pérennes qu’elles engendrent.

Ainsi, la transition énergétique apparaît comme une réponse transversale aux principales préoccupations des citoyens et comme un levier stratégique pour les élus qui souhaitent conjuguer sobriété, performance et résilience.

Le programme Hellio au Salon des Maires

Le mardi 18 novembre 2025 à 16h30 : animation sur le thème “Comment valoriser son patrimoine et réduire ses factures énergétiques grâce à l’autoconsommation collective ?”

Le mercredi 19 novembre 2025, deux masterclass sur les thèmes :